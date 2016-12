Roma, Museo Explora: un mare di divertimento

17:09 - Il Museo Explora di Roma è una simpatica struttura in cui è possibile trascorrere del tempo con i bambini durante l'estate. L’area di 8.000 mq è il primo Children’s Museum privato non profit italiano nel cuore della capitale, tra Villa Borghese e Piazza del Popolo ed è il giusto spazio in cui grandi e piccini possono dare sfogo a vivacità e fantasia in un ambiente allegro e ricco di stimoli, per un apprendimento “sul campo” a tutti gli effetti. Tante le attività a disposizione dei piccoli visitatori, tra cui giochi, interattività e laboratori.

Explora è costituito da un padiglione espositivo, un’area verde ad accesso gratuito attrezzata con giochi, una cucina dedicata ai laboratori di educazione alimentare, una libreria, uno shop, un bar, un ristorante e un parcheggio riservato ai visitatori. Il giardino del Museo offre l'occasione di giocare con acqua e sabbia, stimoli naturali che sviluppano il senso del tatto, la creatività e le abilita manuali; all'aria aperta i bambini si arrampicano sugli alberi seguiti da animatori esperti e sviluppano la coordinazione e il controllo del proprio corpo, l’agilità e l’equilibrio.



Tra le varie iniziative, per tutta l'estate apre i battenti il laboratorio "Un mare di Play-Doh", uno spazio divertente e creativo in cui i bambini possono dare libero sfogo alla loro fantasia grazie alla simpatica pasta colorata. Sotto la guida di animatori esperti, incaricati di stimolare la manualità e la fantasia, i bambini dai 3 ai 5 anni sono invitati a realizzare un acquario con pesci colorati, stelle marine e alghe multiformi. Appuntamento tutti i giorni dal martedì alla domenica e per tutti i mesi estivi.



Per maggiori informazioni sul museo e sulle attività estive, www.mdbr.it