Roma: la Farnesina apre le porte ai turisti

Ricchissima e di grande interesse, la raccolta d’arte contemporanea conservata nelle sale di rappresentanza e nei corridoi del Ministero fino ad ora era solitamente aperta solo in occasioni straordinarie. Dal 27 gennaio la Collezione Farnesina si potrà ammirare su prenotazione ogni ultimo venerdì del mese grazie ai Volontari del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale, tra i quali molti sono studenti delle principali università romane. Le visite accompagnate dureranno circa 90 minuti e si terranno dalle 10.00 alle 16.00, con prenotazione obbligatoria dal sito www.collezionefarnesina.esteri.it.



Una prestigiosa galleria d’arte - La Collezione Farnesina nasce nel 2000 su iniziativa dell'allora Segretario Generale Ambasciatore Umberto Vattani, per sottolineare un preciso indirizzo progettuale del Ministero, che ha fatto della ricerca artistica contemporanea un ambito d’intervento strategico della propria politica culturale. A partire da un primo significativo nucleo di acquisizioni, che videro la commissione di un importante apparato decorativo e di numerose opere d’arte nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, l’operato di diversi comitati scientifici ha dato vita nel corso del tempo a una selezione che ha raccolto opere di altissimo profilo per la storia dell’arte italiana del Novecento.



Aperti per Voi, un’iniziativa di successo - Alcuni dei più famosi artisti in collezione sono: Kounellis, Novelli, Vedova, Pistoletto, Mauri, Alviani, Marini, Martini, Dorazio, Accardi, Sanfilippo, Spalletti, Merz, Rotella, Fioroni, Maselli, Varisco, Garutti, Galliani, Tirelli, Nunzio, Favelli, Ruffo e Pietrella. L’apertura della Farnesina è il frutto della ultradecennale esperienza dell’iniziativa “Aperti per Voi” e dei Volontari del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale per accogliere visitatori nei siti d’arte altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con forti limitazioni di orario.



Anche il Quirinale con i volontari del Touring - Dal 2005, anno in cui è nata l’iniziativa, ad oggi tanti i successi: 2100 i Volontari attivi oggi in tutta Italia, 70 i luoghi aperti in 27 città italiane e oltre 9 milioni i visitatori accolti. A Roma, i Volontari Touring, che sono 290, accolgono i visitatori anche al Palazzo del Quirinale da oltre un anno, e da qualche mese al Museo Hendrik Christian Andersen e al Museo Boncompagni Ludovisi.



Le visite accompagnate alla Farnesina si terranno dalle 10 alle 16 con prenotazione dal sito internet: www.collezionefarnesina.esteri.it