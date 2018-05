Roma: la donna e l’interiorità dell’isola

Loredana Salzano: la donna e l’interiorità dell’isola Ufficio stampa Bbc 1 di 17 Dittico tecnica mista su tela . 80 x 40 + 80 x 40 Ufficio stampa Bbc 2 di 17 Esplosione blu ( implosione) Ufficio stampa Bbc 3 di 17 Ufficio stampa Bbc 4 di 17 nstallazione tecnica e materiali misti su cartone alveolare liberate i pesci Ufficio stampa Bbc 5 di 17 Vulcano Scomposto su tela con inserti di cartone 80 x 80 cm Ufficio stampa Bbc 6 di 17 Ufficio stampa Bbc 7 di 17 Ufficio stampa Bbc 8 di 17 Ufficio stampa Bbc 9 di 17 Ufficio stampa Bbc 10 di 17 Ufficio stampa Bbc 11 di 17 Ufficio stampa Bbc 12 di 17 Ufficio stampa Bbc 13 di 17 Ufficio stampa Bbc 14 di 17 Ufficio stampa Bbc 15 di 17 Ufficio stampa Bbc 16 di 17 Ufficio stampa Bbc 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ISOLA è un progetto nel quale l’artista, attraverso le sue opere, si propone di esaltare la figura della donna come punto di partenza di una rinascita energetica capace di rigenerare dal profondo l’intera umanità. L’esposizione si svolge nella splendida cornice dello spazio storico neorinascimentale di Villa Pignatelli, nel cuore di Roma. Offre al visitatore un percorso emozionale in cui dieci opere prodotte con tecniche diverse, pitture e disegni, evocano un ponte ideale tra Roma e Lipari, in omaggio a due realtà tanto diverse ma complementari. Protagonista è sempre la donna nell’atto di scrutare se stessa e l’ambiente che la circonda: elementi in grande rilievo sono il vulcano, con il suo grande valore simbolico, e l’isola come condizione umana e come osservatorio privilegiato da cui guardare e reinterpretare il mondo. La produzione dell’artista dà vita a sensazioni diverse e contrastanti che liberano emozioni profonde attraverso l’uso di materiali e sfumature di colori densi e materici, dal blu intenso e sfaccettato del mare, al rosso esplosivo e magmatico, affiancato alla figura del Vulcano; in una perfetta armonia di contrasti e forme.



La bellezza della natura delle ISOLE è evocata anche attraverso un percorso olfattivo di Eolieparfums Italia con cui l’artista ha collaborato. Vengono presentate sette diverse essenze e sette illustrazioni raccontate anche attraverso alcune poesie dedicate alle Isole e ai venti. Il percorso, sensoriale e d’amore, valica i sette vulcani, realizzati in piccole sculture in ceramica smaltata con un colore identificativo per ogni Isola.



In occasione della serata di inaugurazione, lunedì 21 maggio alle ore 18.30 si svolge anche una degustazione con i sapori della Sicilia, grazie alla partecipazione della storica casa vinicola Tasca D’Almertita, La mostra è l’anteprima di una prestigiosa esposizione museale che verrà realizzata nel 2019 a Roma. Appuntamento lunedi 21 maggio 2018 a Roma, in via Boncompagni 12. Ingresso gratuito.

Nei giorni successivi la mostra può essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 20:00 su prenotazione fino a lunedì 28 maggio.