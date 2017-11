Roma: grande festa per i 20 anni dell’Associazione “Andrea Tudisco”

Invitati anche il Presidente del Senato Grasso e la moglie, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che da molti anni seguono la Onlus, così come il Presidente e Direttore Generale del Bambin Gesù, la Direzione del Policlinico Gemelli e i primari dei reparti nei quali svolgono la loro attività i clown dottori dell’Associazione. Con gli amici dell’Associazione sarà ripercorso il cammino lungo due decenni di attività, attraverso immagini, video e la testimonianza di bambini e genitori, e personaggi che hanno beneficiato dell’attività della Onlus e che l’hanno sostenuta.



Andrea Tudisco, a cui è intitolata l’Associazione, era un bambino curioso, intelligente e socievole, la cui vita è stata stroncata, a soli dieci anni di età, da una terribile forma di leucemia. Durante il periodo in cui il piccolo è stato curato, i suoi genitori, Fiorella e Nicola, si sono trovati a contatto con molte famiglie nelle loro stesse condizioni, nella necessità di assistere un bimbo gravemente malato, e per di più lontano da casa. L’abitazione dei genitori di Andrea è diventata così un punto di riferimento e di partenza per una rete informale di aiuti nei confronti di quelle famiglie che dovevano assistere un bambino lontano dal loro luogo di origine.



Nei 20 anni della sua attività, la Onlus ha tutelato il diritto alla salute di tutti i bambini che hanno bisogno di ricevere assistenza sanitaria nei reparti specializzati degli ospedali romani, e che non potevano essere assistiti adeguatamente nelle strutture dei paesi di residenza. Ogni anno sono 120 i nuclei familiari ospitati dall’Associazione per periodi medi di permanenza di sei mesi nelle quattro strutture d’accoglienza: la "Casa di Andrea" , il "Piccolo Nido" “La Casa lontano da Casa” e “La Tana Libera Tutti”.



Durante la festa sono in programma tante sorprese, tra cui numerosi oggetti “cult” che verranno donati per la raccolta fondi che si terrà durante la serata: Max Biaggi ha donato il casco “premonitore” della vittoria nel campionato mondiale Superbike del 2012, Delfina Delettrez ha donato uno splendido gioiello della sua collezione e molti altri personaggi stanno partecipando a questa gara di solidarietà, che si chiuderà con un light dinner per gli ospiti.



L’associazione fino a questo momento ha assicurato 42 posti letto disponibili 365 giorni l’anno, oltre 4.000 ore di assistenza ludico-didattica e di sostegno alle famiglie per l’assistenza sanitaria; più di 1200 trasferimenti casa-ospedale, per un totale di circa 800 ore di accompagnamento; oltre 5000 ore di clownterapia in 12 reparti pediatrici e specialistici, una presenza assidua nei principali ospedali romani: Ospedale Bambino Gesù , Policlinico Gemelli, Ospedale S. Andrea