Roma Beer Festival: arriva la moda della birra alla frutta

Le fruit beer vanno da quelle classiche a base di ciliegie e lamponi, fino a quelle con pesche di Volpedo, con pere Burè Roca del Piemonte, con il frutto della passione o con le mele cotogne, o ancora con le pesche Merendella. Al festival ne troveremo alcune come la Cherry Cheers del Birrificio Argo, realizzata con le pregiate ciliegie di Vignola, la Lady Peach di Brewfist, una Sour Fruit Ale invecchiata in botti di Chardonnay, creata con l’aggiunta di polpa di pesca, e la 19”72 di Croce di Malto, una Apricot Rye Saison in cui sono state usate le albicocche come ingrediente principale.



Il consumo della birra artigianale in Italia è al 3,7% del totale nazionale, con 500mila ettolitri prodotti ogni anno. Una crescita decisamente notevole per un settore che in Italia si è sviluppato solo negli ultimi dieci anni, arrivando a contare oltre 700 microbirrifici - che salgono sopra i 1000 se si aggiungono i brew pub e le beer firm – e che dà lavoro a 4.700 addetti in modo diretto, senza contare i lavoratori indiretti.



Saranno 14 le regioni di provenienza delle birre italiane al Festival, tra cui Birranova della Puglia e La Fucina del Molise, il Birrificio di Cagliari in rappresentanza della Sardegna, il laziale Vento Forte, l’umbro Birra Perugia. Numerosa la componente del Nord Italia, come Extraomnes della Lombardia e Foglie d’Erba del Friuli.



Niente da invidiare dunque all’Oktoberfest tedesco, anzi: “Da noi la birra è davvero buona - spiega Luca Migliorati, uno degli organizzatori di EurHop - L’Oktoberfest è una festa folkloristica, ma la qualità della birra non è eccellente. Qui a Roma sono state selezionale birre artigianali di altissima qualità”.



Il Festival è aperto venerdì 6 dalle 17.00 alle 3.00, sabato 7 dalle 12.00 alle 3.00, domenica 8 dalle 12.00 alle 24.00. Per maggiori informazioni www.eurhop.com