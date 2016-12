14 maggio 2015 Riso & Rose, i tesori del Basso Monferrato Ecco i prestigiosi prodotti del territorio da scoprire fra eventi culturali, artistici e culinari in trenta località, dal 9 al 23 maggio Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Un’ora d’auto da Milano e ci si proietta nel rilassato universo del Basso Monferrato. Lasciando l’autostrada, la vista si ritempra nell’immenso orizzonte delle risaie, fra zone irrigate e terre emerse sulle quali fanno capolino aironi, gazze e ranocchie. L’occasione per una visita in primavera è Riso & Rose, rassegna che animerà il territorio con eventi culturali, artistici e culinari, dal 9 al 24 maggio.

Immerso in un meraviglioso parco di alberi secolari, il Castello di Camino domina le colline del Basso Monferrato e conduce i visitatori a ritroso nel tempo prima che si avventurino sul Sacro Monte di Crea, per scoprire la bellezza del grande santuario e delle cappelle votive, nascoste in un bosco secolare. Scendendo verso Casale Monferrato, è d’obbligo una visita al complesso israelitico, aperto ogni domenica, con la splendida sinagoga di sapore barocco e il museo.



Mercatini, fiori, antiquariato - Ogni secondo fine settimana del mese, merita una sosta il grande mercatino di antiquariato in Piazza Castello che la domenica si arricchisce anche del Farmer Market, un piccolo mercato biologico a km 0. Un caffè nell’elegante piazza Mazzini, con il monumento equestre a Re Carlo Alberto, due passi sotto gli eleganti portici e una visita alla cattedrale di S. Evasio e si è pronti per ripartire alla scoperta di un territorio vestito a festa con Riso & Rose, la grande manifestazione che tocca molti borghi del Monferrato con un variegato calendario di iniziative, dalla cultura all’intrattenimento, fino alla gastronomia. Terra di buon cibo, il Monferrato vanta infatti una tradizione gastronomica invidiabile, basti citare la bagna cauda, la panissa, gli agnolotti, il fritto misto, i bolliti con il bagnetto verde e ancora i dolci bunet, la pasticceria a base di nocciole ed i krumiri.



Riso & Rose, un mese di gusto e colori - Dal 9 maggio, per tre fine settimana, è di scena la kermesse Riso & Rose che coinvolge una trentina di paesi del Monferrato, piana del Po e la vicina Lomellina e che ha come capofila Casale Monferrato. La manifestazione, quest'anno alla sua 15ª edizione, celebra due simboli del territorio con iniziative coinvolgenti e variegate per soddisfare le diverse tipologie di visitatori: dalle mostre-mercato, all'enogastronomia tipica del territorio, al florovivaismo ed hobbistica ai laboratori per bambini, fino alle visite guidate agli Infernot (locali sotterranei scavati nella pietra arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità nell’ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato). Per tutti i fine settimana, a Casale Monferrato, si possono visitare mostre di richiamo internazionale, ascoltare concerti e partecipare a degustazioni di vini ed altre eccellenze locali. Fra le novità di quest’anno, la mostra dedicata all’Egitto all'interno del Castello, con degustazione di piatti tipici egiziani. Dopo il record di visitatori dello scorso anno, Riso & Rose può inoltre fregiarsi del patrocinio di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, da qui Casale Monferrato ilLUMIna per Expo, la Collezione dei Lumi della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. - nelle sale del secondo piano del Castello. La mostra è accompagnata da assaggi di piatti tipici Kasher.



Last but not least - La kermesse continua con eventi collaterali nell’ultimo fine settimana di maggio e nel primo week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l’apertura di parchi e giardini fioriti, cicloturistica notturna, concerto benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di Harley Davidson, Tra colli e castelli del Monferrato. Appuntamenti domenica 31 maggio anche alla Distilleria Mazzetti d’Altavilla (in cima alla collina), al Castello di Gabiano, con l’Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere.



A Camino il castello millenario - E’ un impareggiabile angolo di storia monferrina: il castello di Camino è considerato il maniero più bello di tutto il Piemonte. Eretto nell’anno mille e ampliato in fasi successive, fino al XVIII secolo, si presenta oggi splendidamente conservato. Il visitatore potrà ammirare le grandi sale affrescate, gli antichi cortili, il parco secolare. Salite in cima all’imponente torre quadrangolare per godere di un impagabile vista sul Monferrato e la valle del Po, fino alle Alpi (www.castellodicamino.it ).



Il Sacro Monte di Crea - A Ponzano Monferrato, esiste un esempio unico di relazione fra natura, arte e devozione religiosa, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il santuario dedicato a Santa Maria Assunta è la prima tappa di un percorso che si snoda poi dentro un bosco incontaminato, dove il sentiero guida il viandante alla scoperta di 23 cappelle votive che rappresentano, con statue lignee di grande realismo, episodi salienti del Vangelo. Il percorso culmina con la cappella del Paradiso, in un trionfo di figure angeliche.



La decadente bellezza delle grange - La grange sono vaste tenute agricole unite a un complesso religioso, generalmente un monastero o un’abbazia. Queste architetture caratterizzano la porzione pianeggiante del Monferrato e interrompono l’orizzonte della risaia con la loro solenne, e spesso decadente, imponenza. Tra le molte, segnaliamo la grangia Mulino a Terranova, vicino a Casale, dove vedere l’impianto con due macine, mentre le pale sono ormai in rovina. Suggestivo il laghetto tra piante di sambuco, creato dalle acque della roggia.



Per informazioni: www.monferrato.org



