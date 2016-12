Riso e risotto protagonisti ad Abbiategrasso

Mezzo millennio di storia - La Fiera Agricola Regionale di Abbiategrasso è una delle fiere più antiche della provincia di Milano. Da sempre la manifestazione punta a promuovere e valorizzare storia, tradizione e innovazione del settore agricolo locale. llcuore della manifestazione sarà nella zona fieristica di Abbiategrasso: in una sorta di grande aia, in cui una trentina di aziende agricole metteranno in degustazione e vendita i loro prodotti, si respirerà l'aria delle antiche feste contadine. Il pubblico potrà vivere l'atmosfera delle cascine, ricostruita anche attraverso i vecchi strumenti contadini raccolti nella zona. Sarà allestito un ristorante che proporrà piatti legati al tema del risotto, da gustare in un ambiente rustico e naturale. Non mancherà la consueta esposizione di macchine agricole così come la mostra di bovini, conigli e animali da cortile.



Cultura ed enogastronomia - La Fiera avrà un padrino d'eccezione, lo chef Davide Oldani che domenica 18, alle 11, al castello di Abbiategrasso presenterà il suo nuovo libro Pop Food: "Il buono deve coniugarsi con il sano, con i conti a posto, con un Pianeta rispettato e nutrito e con il riconoscimento del lavoro di agricoltori e produttori” scrive Oldani nell'introduzione del libro, sottolineando il suo grande rispetto per la qualità delle materie prime e il suo forte legame ai territori di produzione. Tra le numerose attività extra fieristiche si segnala un autentico e particolare "Processo al Riso”, con giudici, testimoni e verdetto estemporaneo (location in via di definizione), la "Maratona dei Narratori”, che avrà come tema "Nutrire il Pianeta, Ricchezza e povertà: una giornata di racconti a bordo tavola tra cibi cultura, identità”, al Castello Visconteo domenica 18 dalle 15,00 alle 22,30 e, in tema di agricoltura, alimentazione, salute, il convegno "Mangiar sano, Mangiar bene, Mangiare tutti", sabato 17 alle 15 nel Municipio di Abbiategrasso.



Per il calendario completo consultare: www.fieradiottobre.it



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it