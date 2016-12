Riminiwellness, quattro giorni di pura energia

L'edizione 2016 si estende per tutto il quartiere espositivo di Rimini Fiera: 16 i padiglioni attivi dove respirare energia a 360 gradi, con 45 palchi e un totale di oltre 400 aziende, tra dirette e rappresentate, attive nelle diverse anime del vivere bene e in armonia con il proprio corpo e con l’ambiente: fitness, benessere, danza & sport fashion, turismo wellness, contract & design.



Come ogni anno l'evento presenta tante sorprese per tutti gli appassionati, e anche quest'anno le aspettative sono alte: a cominciare da Virgin Active, la catena di centri fitness che, forte della riconosciuta professionalità dei suoi personal trainer, presenta al mondo del wellness nuovi format, nuove discipline e nuovi attrezzi, tutti funzionali a programmi di allenamento efficaci ed entusiasmanti. Un esempio? Grid, l’esclusiva piattaforma di allenamento funzionale, un ritorno alle origini del movimento, ma in una maniera completamente nuova. Sei movimenti base adatti a tutti i livelli di allenamento capaci di migliorare forza e flessibilità.



Si passa poi a Zuu, il nuovo corso a corpo libero basato su movimenti ispirati al mondo animale. Per finire con Barre, in anteprima assoluta in Italia e in arrivo dagli Stati Uniti. Sul palco viene presentato il nuovo corso di fusion ballet che combina movimenti del balletto classico con elementi di yoga e pilates.



Non è finita. Da non perdere la rivoluzione del fitness firmata Les Mills - immersive fitness, un nuovo format capace di far vivere esperienze a dir poco incredibili in atmosfere da brividi simulate all’interno di una box: è possibile scalare ghiacciai, correre in mezzo a colate di lava o allenarsi in una città futurista per un training al limite del verosimile che fa dimenticare lo sforzo fisico, catapultandoci in un universo parallelo. Altri strumenti e altri programmi in prima assoluta che riscrivono il modo di allenarsi a livello muscolare si possono testare presso l’area WD functional, ideati e messi a punto dal Campione Europeo di Fitness, preparatore atletico e docente accademico, Massimo Alparone.



