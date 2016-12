Rimini: l’attrazione a tutta birra

09:57 - La riviera romagnola incontra la birra: BeerAttraction, l’evento dedicato ai birrifici indipendenti, ai degustatori e agli appassionati di birra, trasforma per quattro giorni Rimini Fiera nel più grande pub d’Italia. Si danno appuntamento oltre 600 birrifici artigianali, sia italiani che stranieri, insieme a produttori e rivenditori di materie prime per la produzione della birra artigianale.

I primi due giorni della manifestazione organizzata da Unionbirrai, ossia sabato 21 e domenica 22 febbraio, sono aperti al grande pubblico dalle ore 12.30 fino alle 21.30, mentre le giornate di lunedì 23 e martedì 24 febbraio sono interamente riservate agli operatori del settore.

Sono circa 200 le imprese espositrici, tutte di altissimo profilo; molto forte è la presenza estera con oltre 10 nazioni rappresentate: dalla Danimarca, con il birrificio Amager Bryghus, al Belgio con la Brasserie Artisanale De Rulles, alla Spagna con la Guineu Beer, agli Stati Uniti con la Pretty Things Beer. A livello nazionale sono invece presenti tutti i grandi marchi tra cui Baladin birrificio agricolo, Birra Amarcord, Birra del Borgo, Birrificio Italiano insieme ad altre numerose aziende birrarie.



A valorizzare il gusto insieme all’eccellenza della birra artigianale c’è la presenza di una sezione interamente dedicata al cibo con gli abbinamenti tra le birre e gli alimenti di qualità made in Italy grazie alla collaborazione con associazioni del settore tra cui Consorzio Piadina Romagnola, Consorzio Mortadella Bologna, Consorzio Salumi Piacentini.



Tra gli appuntamenti più attesi sono da segnalare la 10° edizione di Birra dell’Anno, il più importante concorso birrario italiano, che mette alla prova i migliori maestri della craft beer, con una giuria di livello internazionale. L’evento interessante per chi ama crearsi la birra in casa o nel proprio garage è l’Homebrewing contest in cui i migliori birrai casalinghi italiani ed europei si sfidano a colpi di ricette per stabilire chi produce le birre migliori. I partecipanti al contest possono godere della possibilità di produrre birra grazie ad un impianto professionale e cogliere l’occasione per diventare veri esperti.



Per maggiori informazioni consulta il sito: www.beerattraction.it



