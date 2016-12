Rieco:a Lucca il Natale ecosostenibile

17:20 - A Lucca il Natale si festeggia in un mercatino davvero speciale. Il 20 e 21 dicembre è l’ultimo weekend per scoprire Rieco il Natale, appuntamento per chi vuole festeggiare o cercare un regalo senza rinunciare all’importanza e consapevolezza di un consumo più ecosostenibile.

Tra le bancarelle vengono esposti i lavori degli artigiani che, spesso, utilizzano materiale riciclato per dare vita a nuovi giochi, addobbi e soprammobili. Non solo: per chi cerca un prodotto di qualità vengono proposti anche eccellenze gastronomiche a km zero, prodotti naturali e cosmetici biologici.



Il luogo scelto per il mercatino è Villa Bottini e le sue grandi sale rinascimentali. Tra le iniziative proposte da Ecoeventi, associazione che promuove l’evento, spicca il Gift Day, che raccoglie i regali per i bambini più bisognosi sotto un albero… rigorosamente creato con materiale riciclato! Durante il weekend viene organizzata animazione dedicata ai più piccoli: laboratori, spettacoli e molti giochi rendono la giornata divertente anche per loro. Appuntamento questo fine settimana, dalle 10 alle 20, presso Villa Bottini!



