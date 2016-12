Radda in Chianti: un tuffo nel Rinascimento

La manifestazione, promossa dalla Proloco di Radda in Chianti con il patrocinio del Comune, parte sabato mattina alle 10 con l’apertura del mercatino rinascimentale in Via Roma; dalle 15 sempre lungo la via Roma “ficattole” (pasta fritta) e birra artigianale del Birrificio Lilium di Signa. Dalle 16 giochi antichi in Via Dietro le Mura e cerimonia di giuramento del nuovo podestà con benedizione delle squadre per l’attesissima partita di “Palla in Botte” in Piazza Ferrucci, prevista per le ore 18. Alle 19 apertura degli stand gastronomici a cui segue lo spettacolo di sbandierate e premiazione della squadra vincitrice della “Palla in botte”. Alle 22 spettacolo di fuoco a cura de La barraca.



Programma analogo domenica 26 giugno, con l’apertura del mercatino rinascimentale in via Roma alle ore 10 e, dalle 15 “ficattole” e birra artigianale del Birrificio Lilium. Alle 16 prendono il via i giochi rinascimentali in via Dietro Le Mura; alle 16.15 circa parte il corteo storico con le esibizioni di danze e sbandierate in piazza Ferrucci, a cura di Compagnia storica Francesco Ferrucci - Museo Ferrucciano Gavinana, Associazione culturale Scannagallo, Alfieri e musici della Valmarina, Antonio settimo Capuano, La Barraca, La Fenice. Alle 17 laboratorio per bambini in via Dietro Le Mura e alle 18 scontro armato tra la compagnia storica Francesco Ferrucci e l’Associazione culturale Scannagallo in piazza Ferrucci. Dalle 18.30 prende il vai l’intrattenimento musicale itinerante dei Novus Amor e del cantastorie Ugo Giulio e dalle 19 apertura stand gastronomici per le vie del borgo.



Sempre alle 19 spettacolo dei trampolieri in Piazza Ferrucci, a cura de La Barraca e alle 21 concerto d'organo di Fredrik Albertsson di Vetlanda - Svezia nella Parrocchia di San Niccolò. La festa si conclude alle 22 con un gran finale a sorpresa.



Informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione