Puglia, Bacco nelle Gnostre

17:37 - A Noci, in provincia di Bari, nelle Murge dei Trulli l’8 e il 9 novembre ha luogo “Bacco nelle Gnostre” la più grande kermesse del meridione che festeggia il vino novello e le caldarroste. Con l’occasione si degustano i prodotti della terra pugliese e si promuove la cultura del vivere sano e dell'educazione ambientale.

La sagra è anche l’occasione per visitare in bicicletta questa bella regione, come suggerisce Viagginbici.com, il Magazine del turismo sostenibile.



La sagra è nata quindici anni fa da un’iniziativa delle signore del centro storico di Noci, bellissimo borgo nel cuore della Puglia. Nelle gnostre di Noci, i graziosi cortili che si aprono negli angoli più incantati del borgo antico, venivano allestiti banchetti con prodotti della gastronomia locale e vino novello. Oggi l’evento attrae 100.000 visitatori da tutta Italia, con oltre 10.000 bottiglie di vino pronte per essere stappate, oltre 200 tra sommelier e operatori della gastronomia impegnati a proporre il binomio più allettante con vino di qualità e cibo pugliese. E poi ancora musicisti, artisti di strada, artigiani e mostre allestite ovunque. “Bacco nelle gnostre” è a tutti gli effetti un vero volano dell'economia turistica pugliese nella due giorni d'autunno più attesa e carica di suggestive atmosfere.



Una tradizione preservata e promossa dal Parco Letterario Formiche di Puglia, motore dell'iniziativa, con la collaborazione del Comune di Noci e il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il programma completo della manifestazione è online sul sito www.bacconellegnostre.it



In bicicletta alla ricerca di Bacco - Non mancano le iniziative legate alla promozione della ciclabilità, della cultura del vivere sano e dell'educazione ambientale: da qualche anno, infatti, a Noci si registra un incremento continuo del numero di ciclisti, grazie anche alle attività promosse dall'Associazione Nocinbici. Proprio questa associazione, in collaborazione con Tast&go, organizza in occasione dell'evento una ciclopasseggiata gratuita dal nome “Alla ricerca di Bacco”, aperta a giovani, meno giovani e famiglie, invitate a scoprire, con qualsiasi tipo di bicicletta, il fascino autunnale delle Murge dei Trulli. Il ritmo slow della bicicletta permette a chiunque di godersi le bellezze naturali e artistiche, e fermarsi per godere del paesaggio unico anche in questa stagione.

Chi non è allenato, può anche noleggiare una e-bike, per coprire una maggiore distanza (per info e prenotazioni 348.3508572, 349.0767071).

