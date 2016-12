Prosciutto dop e superconcerti a San Daniele

L'edizione 2015 dell'ormai tradizionale evento sandanielese amplia i suoi percorsi artistico-culturali, mescolando il linguaggio della musica con quello della letteratura e dell'enogastronomia e creando un nuovo racconto del territorio che possa offrire al pubblico uno spaccato del patrimonio regionale. Dal 26 al 29 giugno San Daniele si trasformerà cittadino in una grande sala di degustazione, con un'enoteca dei migliori vini regionali, e aprendo ai visitatori le porte dei prosciuttifici.



Concerti straordinari, ospiti al top - E' l'anno di Expo al quale Aria del Friuli Venezia Giulia si lega unendo i sapori dei prodotti tipici a quelli di un programma musicale straordinario, che si aprirà con il concerto di Bob Dylan, che si terrà a il 27 giugno, come prima tappa del suo tour italiano. Al cartellone si aggiungono anche: il 26 giugno Vinicio Capossela in concerto “Nel paese dei coppoloni still alive”, evento musicale studiato appositamente per la manifestazione che si esibirà insieme con La Banda della Posta, Cicc' Bennett, i Cumversazionevoli e altri ospiti; domenica 28 giugno sarà la volta del concerto di Caparezza in “Museica Tour” (biglietti in vendita nel circuito Ticketone). Per il pubblico più giovane, venerdì 26 in piazza Duomo il concerto gratuito di Lodovica Comello, originaria di San Daniele, che interpreta Francesca in “Violetta”, celebre serie tv di successo mondiale.Oltre ai grandi artisti in concerto presso lo stadio Zanussi, Aria di Friuli Venezia Giulia sarà animata da altri eventi di intrattenimento musicale in diversi luoghi della cittadina, un contest di band emergenti, vedrà la partecipazione di un ampio parterre di giornalisti e scrittori tra cui Saviano, Odifreddi, Crepet, Augias, Lerner, Baricco, Daverio, Manfredi, Corona, Ammaniti, esponenti di rilievo del mondo della cultura e dello spettacolo come Katia Ricciarelli e Stefano Accorsi nel nuovo padiglione che verrà dedicato agli incontri col pubblico, oltre al potenziamento del cartellone degli esperti per le degustazioni di Prosciutto di San Daniele, dei grandi bianchi friulani e degli altri prodotti gastronomici di maggior rilievo nella regione, degli abbinamenti ad alcune delle migliori birre bavaresi e di alcuni prodotti tipici della panificazione italiana.



Eventi in tutta la regione - Itinerari turistici a piedi o in biciletta, degustazioni guidate e gratuite alla scoperta dei segreti del San Daniele con assaggi, istruzioni per l'uso e un ciclo di mini corsi di cucina a cura de La Scuola de La Cucina Italiana, previa prenotazione via e-mail. Aria di Friuli Venezia Giulia avrà come fulcro il comune di San Daniele del Friuli attorno al quale ruoteranno le attività di altri 12 comuni come Gemona del Friuli, Ragogna, Fagagna, Udine, Spilimbergo, Codroipo, San Giorgio della Richinvelda, Valvasone-Arzene, Maniago, Corno di Rosazzo, Cividale del Friuli e Aquileia (entrambe patrimonio dell'Unesco).



Maggiori informazioni: www.ariadifriuliveneziagiulia.it



