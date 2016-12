Primavera all’aria aperta: un tripudio di tulipani

Un vero tripudio di tulipani e narcisi trasforma in una tavolozza variopinta il giardino del Castello di Pralormo che fino a domenica 1° maggio ospita l’edizione numero 17 di Messer Tulipano. Il parco in provincia di Torino propone all’ammirazione dei visitatori oltre 75mila piante in fiore, ospitate in aiuole dalle forme diverse, progettate con particolare attenzione per rispettare l'impianto storico e prospettico del parco.

Come ogni anno, in occasione di Messer Tulipano il parco all'inglese del castello si trasforma in un vero giardino incantato che, accanto alla splendida fioritura, accoglie mostre a tema, quest’anno dedicate al tema "Il linguaggio dei fiori": Il parco storico, l’antica Orangerie e la serra ottocentesca del castello ospitano scenografie, mostre ed esposizioni con spunti nel campo della moda, dell’arte e del flower design proposti da collezionisti, artisti, stilisti, paesaggisti, vivaisti, chef, maître pâtissier, ballerini e flower designer.



Tra le esposizioni, segnaliamo la collezione di kimono “fioriti” di Nancy Martin, artista e textile designer americana che ha scoperto e approfondito la cultura del kimono e i raffinati significati simbolici e poetici racchiusi nei decori. Moda ancora protagonista nella mostra “Le fate dei fiori”, collezione di Fabrizia Morandi di foulard in seta creati dalla torinese Francesca Capalbi, illustratrice, stilista, designer per tessuti d’arredamento, attiva nella prima metà del Novecento che, con gusto raffinato ha abbinato composizioni fiorite a eterei volti femminili. Ci sono poi gli “Acquerelli in fiore” dell’illustratrice botanica Maria Rita Stirpe, e la suggestiva installazione “Pioggia di Fiori – Hana no Ame” realizzata dall’artista giapponese Toshiro Yamaguchi.



Da non perdere è anche una passeggiata nell'Orto-Giardino, realizzato dalla paesaggista Mariolina Monge con verdure e fiori secondo una struttura a griglia ispirata all’opera del pittore Piet Mondrian. Da vedere anche il grande Orologio Floreale, realizzato a cura dell’Istituto agrario Baldessano Roccati, ispirato alla meridiana botanica del naturalista svedese Carolus Linneo, il quale nel 1751 aveva studiato un orologio floreale capace di scandire il tempo grazie allo sbocciare dei fiori nell'arco delle 24 ore. Ogni fine settimana, degustazioni a cura dei Maestri del Gusto.



Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00



Ingresso:

Intero: € 8,00

Ridotto gruppi (più di 15 persone): € 6,50

Bambini da 4 a 12 anni e disabili: € 4

Gratuito: fino a 4 anni

http://www.castellodipralormo.com/