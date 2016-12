Prima neve: ecco dove si può sciare

11:19 - Anche se la stagione sciistica non è ancora ufficialmente iniziata, ci sono alcune località di montagna che già aprono i battenti per gli amanti dello sci. Ecco un elenco delle località alpine già pronte ad accogliere gli sciatori grazie alle piste in quota e a splendidi ghiacciai con neve tutto l'anno.

L’arco alpino, sia sul versante italiano che su quello straniero, si prepara ad accogliere gli sciatori più instancabili. Il ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige, ha già inaugurato la stagione con piste aperte dalle 7.15 alle 13.00. Cervinia, in Val d'Aosta, apre le piste nel weekend del 18 ottobre, nella zona di Plateau Rosà che, con i suoi 23 km di piste, è da sempre garanzia di uno sci totale tutto l'anno, complice l'altezza (da 3.500 mt.) su cui si sviluppa l'intera area-ski, patrimonio sportivo del "Cervino Ski Paradise". In territorio svizzero, per questo fine settimana, sono in funzione gli skilift Plateau Rosa I, II, III, Grenzlift e Plateau Breithorn dalle 9.00 alle 14.00, la prima salita da Breuil-Cervinia è alle ore 8.10. Inizia il conto alla rovescia anche nell'Adamello Ski che apre ufficialmente sabato 25 ottobre le piste del Ghiacciaio Presena, invece, con un byon innevamento grazie all'estate fresca.



Chi vuole regalarsi una vacanza sciistica d'Oltralpe, può godersi in Austria e Svizzera magnifici paesaggi innevati. In Austria le cinque località sciistiche più conosciute hanno aperto le porte dal mese scorso. A Kaunertal si scia già dalla fine di settembre, a Pitztal, dove si trova l'impianto che arriva più in alto di tutta l'Austria, la stagione è iniziata lo scorso 20 settembre, Sci senza limiti anche a Hintertux, l'unico ghiacciaio austriaco a rimanere aperto tutto l'anno, e a Stubai, a pochi chilometri dal Brennero, dove si scia da metà settembre. A Sölden il grand opening del ghiacciaio è previsto per il 10 e 11 ottobre, ma la data da segnare in calendario è quella del 24-26 dello stesso mese quando, come ogni anno, sul ghiacciaio Rettenbach, arrivano i gigantisti della Coppa del Mondo.



E’ il 18 ottobre la data di apertura della stagione dello sci al Diavolezza, splendida stazione in quota della regione Engadin St. Moritz, che come ogni autunno è la prima località sciistica non su ghiacciaio ad aprire i battenti. Si scia a 3000 metri di quota, su una pista di circa 1 chilometro. La zona sciistica è raggiungibile con la funivia che parte dal Passo Bernina e in quota viene aperta una seggiovia dedicata allo sci fuori stagione.

Per la prima neve molte località ofrono ski pass scontati e pacchetti turistici convenienti: per informazioni consultare i siti Web delle diverse località.

Per conoscere le condizioni del tempo, consultare www.meteo.it