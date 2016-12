Porto Garibaldi: va in scena Seppia&Canocchia

Grande cucina a piccoli prezzi - Di fronte al Mercato Ittico di Porto Canale, sarà allestito lo stand gastronomico, che proporrà specialità della cucina locale a prezzi popolari: dalla zuppa di cozze alle seppie al vapore, dai sedanini alle canocchie o alla 'magnavacante' (con seppie, cozze e gamberi) fino al guazzetto di seppie e piselli con polenta, alle seppie e canocchie gratinate ed alla frittura di pescato dell'Adriatico e delle Valli comacchiesi.



Tradizione e artigianato - Passeggiando per il paese, si potrà ammirare le coloratissime bancarelle che animeranno viali e piazze, dando la possibilità di conoscere e comprare prodotti alimentari tipici, artigianali, dell'arte e dell'ingegno. Non solo: ci saranno anche tanti spettacoli e giochi, pensati appositamente per il divertimento dei più piccoli.



Alla scoperta del ramaglio - Sono previste anche escursioni in bici e motonave alla scoperta del Delta del Po, con laboratori dedicati all'antica arte del ramaglio – la costruzione e riparazione delle reti da pesca – e tour guidati alla (ri)scoperta di luoghi e vicende che hanno segnato la lunghissima storia di questa località. Per chi arriva in camper, oltre ai numerosi e attrezzatissimi campeggi dei Lidi comacchiesi, è possibile usufruire di un'area di sosta gratuita, a cinque minuti dal cuore della Sagra.



Per il programma completo consultare: www.sagradellacanocchia.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it