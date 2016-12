Pontedilegno, le mongolfiere colorano la neve

17:13 - Pontedilegno Tonale, località turistica alpina al centro della ski area dell’Adamello, ospita da mercoledì 4 a domenica 8 febbraio, uno spettacolare raduno di mongolfiere; un’occasione davvero unica per provare l’entusiasmante esperienza del volo in pallone che rende ancora più suggestiva una giornata in montagna.

Il comprensorio sciistico di Adamello Ski, situato nello splendido quadro naturale compreso tra l’Alta Valle Camonica e l’Alta Val di Sole, a cavallo tra la Lombardia e il Trentino, propone a tutti, nei cinque giorni della manifestazione, la possibilità di volare insieme a veri professionisti del settore.



Per partecipare non è necessaria iscrizione, basta presentarsi agli impianti di risalita di Temù, frazione di Pontedilegno: dalle 8.30 sono previsti voli liberi della durata di un’ora, mentre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 sono in programma i voli vincolati, che raggiungono un’altezza di 10-20 metri e durano circa dieci minuti. Sono anche in programma i voli notturni alle ore 20.00: nella serata di giovedì, l’appuntamento è a Passo Tonale nei pressi della seggiovia Vittoria, mentre venerdì sera si vola a Temù, dalla partenza degli impianti di risalita. Infine sabato è la volta di Pontedilegno.



Il volo in mongolfiera è una splendida occasione per ammirare da una prospettiva inconsueta le piste da sci del comprensorio, perfettamente innevate dalle ultime nevicate. Nella Ski-area sono anche in vigore fino all’8 febbraio alcune interessanti agevolazioni sugli skipass.

Inoltre a Vermiglio, in località Stavel, è aperta la pista da neve e ghiaccio per le prove di guida sicura con interessanti eventi in programma.



Per informazioni, prezzi e per l’elenco completo delle iniziative si veda il sito Internet www.adamelloski.com



Per le previsioni in tempo reale: www.meteo.it