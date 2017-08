Pontedilegno–Tonale, paradiso da vivere in bicicletta

Pontedilegno–Tonale è celebre soprattutto come capitale invernale dello sci, ma d’estate cambia pelle e si trasforma in splendida località per la vacanza attiva e per le discipline outdoor, a cominciare dalla bicicletta. E per presentarsi agli appassionati e agli sportivi del pedale, da venerdì 7 a domenica 9 luglio propone i Bike Days, un intero fine settimana con tanti appuntamenti per pedalare in compagnia dei campioni e di tutta la famiglia, e insieme per scoprire le opportunità offerte da questo splendido comprensorio.

I Bike Days sono tre intense giornate dedicate alla bicicletta in tutte le sue forme. Si presentano con tre testimonial d’eccezione: il campione del mondo Alessandro Ballan pedala con i visitatori per conquistare l’ambitissimo Passo Gavia, teatro di alcuni momenti leggendari del Giro d’Italia. La campionessa olimpica Paola Pezzo fa da guida agli amanti dello sterrato all’interno del bosco del Parco dell’Adamello fino alla sommità dalla quale si gode di un meraviglioso panorama d’alta quota. Infine, il campione italiano Enduro Lorenzo Suding si scatena in compagnia dei più ardimentosi nei percorsi gravity del Bike Park del Passo Tonale. Chi invece ha uno stile di pedalata più rilassato o si trova in compagnia della famiglia, durante questa grande festa della bicicletta e della montagna può esplorare in compagnia delle guide locali la bella pista ciclabile che collega Pontedilegno ad Edolo, lungo il fiume Oglio.



Il sabato sera ci si trova tutti insieme per il BBQ Party in un luogo suggestivo ai piedi del bosco, per condividere le avventure della giornata sotto il cielo dell’Adamello. Durante i Bike Days sono inoltre previste varie attività sia per neofiti che per bambini dai 5 anni in su con esperte guide bike.



L’iscrizione ai Bike Days va effettuata sul sito www.pontedilegnotonalebike.com. Il programma prevede la partecipazione alla tavola rotonda con i testimonial e aperitivo di venerdì; la partecipazione ai tour e alle attività bike con i testimonial: il bike pass per 2 giorni con accesso a tutti gli impianti di risalita; BBQ Party di sabato sera; free bike test e un gadget ufficiale (costo complessivo 50 Euro).



L’offerta di biking di Pontedilegno-Tonale si rivolge a ogni tipologia di sportivo. Chi ama pedalare sulle bici da corsa trova due tra i più famosi e impegnativi “Gran Premi della Montagna” del ciclismo professionistico, ovvero i passi del Gavia e del Mortirolo, che hanno visto imprese storiche di campioni come Pantani e Contador. Gli appassionati di Mountain Bike hanno a diposizione 500 km di sentieri immersi nella natura e ricchi di storia, ad esempio i percorsi che si snodano su antichi camminamenti della Prima Guerra Mondiale, divisi in tracciati di varia lunghezza e difficoltà. Chi preferisce l’Enduro o il Downhill, trova piste e percorsi adrenalinici nel Bike Park del Passo Tonale e nei boschi di Pontedilegno e Temù. E se pedalare in salita è faticoso, si possono sfruttare gli impianti di risalita su cui è naturalmente consentito portare al seguito la bici e godersi poi discese panoramiche o adrenalinica, a seconda delle preferenze di ciascuno. Il comprensorio propone varie formule di Bike pass con validità da 1 giorno o da 6 giorni, oppure stagionale. Infine, a Pontedilegno c’è un Bike Park in cui i bambini possono cimentarsi in salti, ostacoli, paraboliche e ponti basculanti.



Chi vuole pernottare,può scegliere tra 15 Bike Hotel certificati, nei quali è garantita un'ospitalità a misura di biker. Non si tratta semplicemente di alberghi bike friendly bensì di strutture che si sono dotate dei requisiti previsti da un rigido disciplinare tra cui il recupero, l’assistenza e la riparazione delle bike forniti da personale specializzato, i punti di ricarica e-bike e bike wash, una piccola officina per la manutenzione ordinaria, il deposito custodito e una ristorazione dedicata.



Tutte le informazioni sono online sul sito www.pontedilegnotonale.com.