Ponente Ligure: cento anni di lavanda

La tradizione è antica e arriva alla soglia del centesimo anniversario: a Nava , frazione di Pornassio in provincia di Imperia , si celebra la prima Festa del Territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori. L’appuntamento è il calendario per s abato 23 e domenica 24 luglio con una bella festa nel Forte ottocentesco, con gli stand delle Valli dei Comuni e gli ospiti della vicina Lavanda Provenzale. Oltre alla lavanda i visitatori trovano anche prodotti di artigianato locale, fiori, tipicità gastronomiche e animali da fattoria.

Il progetto, che riunisce 25 comuni della zona, si propone di portare nuova linfa alla produzione di questa pianta e valorizzare il territorio. La lavanda cresce spontaneamente sulle Alpi Marittime al di sopra degli ottocento metri di altitudine. Le famiglie del Ponente ligure la raccolgono da sempre: in effetti la pianta ha cominciato a trasformarsi in risorsa economica importante nel 1916, durante le Prima Guerra Mondiale. Nel 1932 è cominciata la sua lavorazione industriale, ad opera della distilleria Niggi, che creò il marchio “Lavanda Coldinava” . Il marchio è ancora esistente, anche se la produzione è stata spostata altrove. Il Consorzio “Territorio della lavanda della Riviera dei Fiori”.



Il Consorzio si propone di riportare all’attenzione di tutti questa antica tradizione attraverso una serie di eventi: il 23 e 24 luglio l’appuntamento è a nel Forte di Nava; sabato 30 luglio è in programma la Festa della Lavanda a Pietrabruna e il 31 luglio ad Airole.

