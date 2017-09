Pisa, la robotica diventa un festival

La parola Robot è di origine slava e significa letteralmente lavoro forzato, servitù. L’automa meccanico è nato innanzi tutto con lo scopo di liberare gli uomini dalle incombenze più faticose e ripetitive, ma in tempi più recenti ha cominciato a prendere il suo posto anche quando occorre intervenire con estrema precisione sul corpo umano, migliorare la qualità di vita delle persone diversamente abili, contribuire a superare il divario tra il nord e il sud del mondo, scoprire inattese espressioni artistiche. Pisa è il luogo ideale per ospitare la prima edizione di un festival dedicato alla robotica nelle sue molteplici applicazioni visto che, con la sua area, vanta una delle più alte concentrazioni al mondo di addetti e di attività di ricerca, sviluppo e applicazione di sistemi robotici.



Il Festival è ospitato in 12 location, scelte fra le più suggestive del centro storico della città, che in buona parte coincidono con alcune sedi delle istituzioni che hanno contribuito a promuovere il festival, come organizzatori o co-promotori scientifici. Per affrontare le tematiche del festival, è in programma una vasta gamma di eventi, con un ricco panel di relatori: scienziati, intellettuali, artisti che presentano le sfide più entusiasmanti e presentano in anteprima alcuni dei progetti che avranno un alto impatto per migliorare la vita dell’uomo.



I numerosi eventi in calendario vedono la partecipazione di alcuni tra i leader internazionali della robotica. Tra questi spiccano gli appuntamenti dedicati all’arte e allo spettacolo (9 e 11 settembre), all’insegnamento dei chirurghi, i quali potranno utilizzare sistemi di simulazione per affinare la loro formazione (9 e 11 settembre), allo sport e al superamento delle disabilità (10 e 13 settembre), all’industria e alla quarta rivoluzione industriale che, grazie alla robotica, migliorerà la vita dei lavoratori liberandoli da incombenze pericolose, faticose, usuranti (11 settembre). Spazio anche al rapporto con l’etica e con la regolazione normativa (11 settembre), al miglioramento della logistica farmaceutica (11 settembre), alla cooperazione umanitaria e alla solidarietà, per contribuire a vincere le diseguaglianze (12 e 13 settembre).



La giornata del 12 settembre è dedicata agli investitori, per far conoscere le opportunità che Pisa e la Toscana offrono per garantire lo sviluppo di un’eccellenza italiana leader a livello mondiale com’è la robotica.



Il programma comprende eventi dedicati alla “cultura robotica” e all’arte in diverse forme ed espressioni. Per la parte musicale, due sono gli eventi di rilievo, uno dei quali è il concerto lirico “A Breath of Hope: dallo Stradivario al Robot”, con la partecipazione di Andrea Bocelli, chiamato a interagire sul palco con un robot (martedì 12 settembre alle 21 al teatro Verdi di Pisa: il ricavato sarà devoluto in beneficienza).



Il concerto con Andrea Bocelli è anticipato da un ulteriore evento solidale: sabato 9 settembre alle 21 al Verdi di Pisa è in programma il concerto “The Music of Soul: la grande musica da Mozart a Puccini”, con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini, del coro dell’Università di Pisa diretto da Stefano Barandoni e della Celtic Harp Orchestra diretta da Fabius Constable, e con la partecipazione straordinaria del robot androide FACE, sviluppato dal Centro E. Piaggio dell’Università di Pisa, insieme all’umanoide RoboThespian dell’azienda inglese Engineered Arts Ltd. Presenta la serata Renato Raimo.



Inoltre la ABF (Andrea Bocelli Foundation) è impegnata sabato 12 settembre con la sua presidente, Laura Biancalani, nella giornata dedicata alla cooperazione umanitaria, a presentare le attività per combattere la povertà nel mondo.



Il Festival internazionale di robotica è promosso da Comune di Pisa, Fondazione Arpa, Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, Centro di Ricerca “E.Piaggio”. I co-promotori scientifici sono: Scuola Superiore Sant’Anna, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Irccs Stella Maris, Centro di eccellenza Endocas dell’Università di Pisa.



Il festival è ospitato in 12 location, scelte fra le più suggestive del centro storico di Pisa, mentre la fiera espositiva si trova agli Arsenali Repubblicani e alla Stazione Leopolda.



Durante i giorni del festival sono attive due biglietterie: agli Arsenali Repubblicani (aperta 10-17,30) e alla Stazione Leopolda (aperta 9,30-17,30).

Gli orari di apertura le indicazioni sul costo dei biglietti e sulle prenotazioni dei diversi eventi sono online sul sito www.festivalinternazionaledellarobotica.it/it/.