Pisa Food&Wine: tante eccellenze tutte da gustare

10:30 - Se volete scoprire i migliori prodotti della cucina pisana segnatevi questa data in agenda: sabato e domenica 13 e 14 dicembre, a Pisa, va in scena Pisa Food&Wine Festival, l’appuntamento nato dalla forte volontà di promuovere il buon gusto della tradizione. Passando dai Monti Pisani al Litorale, dalla Valdicecina alla Valdera, l’evento è un viaggio alla scoperta dell’incredibile offerta enogastronomica toscana.

Più di cinquanta produttori riuniti sotto la bandiera dell’evento offrono degustazioni e vendita diretta a km 0. Durante le giornate del Festival si organizzano numerosi laboratori di educazione alimentare per imparare le caratteristiche e peculiarità del vino, dell'olio extravergine di oliva, dei salumi e formaggi migliori.



Il supporto tecnico di esperti del settore è importante per condividere le esperienze più differenti con lo scopo di aiutare i partecipanti a creare una vera e propria consapevolezza e coscienza nutrizionale, indirizzata verso una sana alimentazione.Con lo stesso obiettivo, presso la Ludoteca della Stazione Leopolda, viene allestito uno spazio dedicato ai più piccoli, per trasmettere loro il valore del mangiare sano.



Novità dell’edizione 2014 sono i Cooking Show a tema durante i quali gli studenti dell’Istituto Alberghiero Matteotti si sfidano nella creazione del piatto più buono, premiato al termine della manifestazione. Durante la giornata di domenica le migliori pasticcerie si sfidano nella creazione delle torte co’ bischeri nella competizione Vota il bischero più ghiotto che premia la torta tipica di Pisa più buona, a base di pasta frolla, riso e cioccolata.



Per maggiori informazioni sull’evento potete consultare il sito ufficiale al seguente link www.pisafoodwinefestival.it



Pisa Food&Wine Festival è un evento segnalato da Weekendagogo, portale specializzato nell’offrire i migliori pacchetti weekend e regalare curiosi spunti per trascorrere un fine settimana diverso dal solito tra arte, cultura, folclore e buona cucina.