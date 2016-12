Pink run: Padova si tinge di rosa

11:47 - Domenica 24 maggio alle ore 18.00 la piazza padovana di Prato della Valle si tinge di rosa perla sesta edizione della Pink Run una corsa non competitiva riservata esclusivamente alle donne il cui ricavato viene devoluto totalmente in beneficenza.

E' un affascinante percorso di 8 km lungo le vie del centro di Padova che vede almeno 7000 donne di tutte le età con bambini, pance o passeggini, cani e gatti, correre, camminare, chiacchierare per due buone ragioni: aiutare i bambini affetti da gravi patologie oncologiche e le donne maltrattate.



Da anni infatti gli organizzatori di questa spettacolare manifestazione selezionano accuratamente le Onlus che lavorano con serietà conseguendo nel loro ambito importanti risultati e devolvono alle loro cause tutto il ricavato della manifestazione.



La prima è Team for Children una Onlus che da tanti anni assiste i bambini di Oncoematologia Pediatrica e le loro famiglie. La seconda si chiama Casa Viola ed è impegnata nell’assistenza e il recupero alle donne che hanno subito violenze familiari.



Prato della Valle dalle 11 del mattino alle 23 sarà un pullulare di attività di tutti i tipi dedicati agli adulti ma anche ai piccini. Quattro le aree tematiche: Sport, Food, Bimbi e Onlus. Spazi per gustare prodotti tipici e street food, zone dedicate al commercio e alla cultura agli sponsor e alle Onlus selezionate nei sei anni di attività.



Ci si può iscrivere alla Pink Run con soli 11 euro nel sito www.pinkrun.it e domenica 24 Maggio si può raggiungere comodamente Padova per partecipare a questa manifestazione, percorrere le suggestive vie del centro e solidarizzare con migliaia di donne. La corsa inizia alle 18.00 e migliaia di donne con la maglietta rosa simbolo della corsa si preparano a regalare uno spettacolo che fa bene al cuore e alla salute.