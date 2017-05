Pink Run: a Padova le donne vanno di corsa per solidarietà

E‘ arrivata alla ottava edizione la Pink Run , la corsa benefica riservata alle donne, prevista domenica 7 maggio a Padova per raccogliere fondi per due Onlus L’Associazione Viviautismo e l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso.

La Pink Run si correrà alle 18.00 di domenica da Prato della Valle, una delle piazze più grandi d’Europa. La festa però durerà due giorni e avrà inizio sabato 6 maggio: dalle 12 sarà attiva l’area iscrizioni e ritiro pacchi corsa. Dalle 19 avrà inizio il Pink Party con l’area per le degustazioni e un palco, che ospiterà musica e spettacoli fino alle 23.



Domenica dalle 11 del mattino alle 23, il Prato si animerà con aree attrezzate per i bambini aree dedicate allo sport e zone dedicate al commercio, alla cultura, agli sponsor e alle Onlus selezionate in questi sette anni di attività.



La passata edizione ha coinvolto ben 5300 donne che hanno tinto di rosa tutta Padova.



La star di questa ottava edizione sarà Sammy Basso che ha 21 anni ed è il più longevo dei ragazzi colpiti dalla sindrome da invecchiamento precoce.



Iscriversi è facile: sul sito www.pinkrun.it si versano 10 euro che verranno interamente devoluti alle Onlus e una volta a Padova si potrà ritirare il pacco corsa con la t-shirt rosa che sarà possibile personalizzare con il proprio nome.



La corsa si snoderà all’interno delle vie del centro per otto chilometri e consentirà anche alle non padovane di conoscere questa splendida città.