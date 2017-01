Pieve Ligure e la Sagra della Mimosa

L’intero borgo è coinvolto nella festa, con festose decorazioni, distribuzione di piantine, una mostra di decorazione floreale e una di fotografia intitolata “Giallo come…” . E’ proprio l’inaugurazione di questa mostra, alla quale è abbinato un concorso fotografico, a dare il via alla festa, venerdì 3 febbraio alle ore 20.



La settimana successiva, mercoledì 8 è in programma il laboratorio di cake design “Dolcemente in fiore… stuzzicando”, con aperitivo in tema. Venerdì 10, alle ore 16, è la volta del torneo di calcetto e, alle 21.30, di “Bandiera Gialla”, concerto di musica rock.



Sabato 11 febbraio ha luogo invece il 10° Concorso di decorazione floreale, mentre domenica 12 la festa raggiunge il suo apice. Alle 8.30 del mattino parte la “Corsa in Giallo”, urban trail non competitivo di circa 11 km attraverso il Comune di Pieve Ligure e immediati dintorni. Alle 9.30 in p.le San Michele (Pieve Alta) apre la Mostra di composizione floreale; alle 10 presso il campo sportivo prendono il via le animazioni e i giochi per tutti. Inizia poi in piazzale S. Michele la vendita di fiori e piante di mimosa che alle ore 12 ricevono anche una speciale benedizione. I fiori vengono poi distribuiti a partire dalle ore 14.



Sempre alle ore 14 prende il via Sfilata dei carri fioriti lungo via Roma, chiusa al traffico per l’occasione, i carri partono da p.za D‘Amato e sfilano fino a San Michele. Al termine s svolge la premiazione dei lavori di composizione floreale, delle fotografie in mostra scelti dalle giurie popolari, e dei carri fioriti. Per informazioni: http://proloco-pieveligure.net/