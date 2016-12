Pietra Ligure: settembre a tutto sport

Per chi non lo conoscesse, il frescobol è il tennis da spiaggia alla brasiliana, nato in Brasile nel secondo dopoguerra. Si gioca senza rete, senza una delimitazione di campo ben precisa e non si gioca uno contro l'altro: lo scopo, infatti, non è di vincere l'avversario, ma di collaborare assieme a lui per cercare di mantenere la pallina in aria più a lungo possibile, con scambi forti e spettacolari. Questo sport si sta diffondendo in tutto il mondo: lo scorso marzo in Messico si è svolto il primo campionato mondiale di frescobol che ha riunito atleti da tutto il mondo. Oggi, la spiaggia pietrese, si prepara ad ospitare grandi campioni provenienti da Spagna, Francia, Inghilterra, Svezia, Messico e Germania.



L'evento, organizzato da Andrea Bottino e Francesca Panzera una coppia di giocatori allenati e affiatati, sarà una giornata da passare in allegria in cui è possibile entrare in contatto con questo sport ancora poco conosciuto in Italia. La spiaggia per l'occcasione si trasforma in un campo di giochi a cielo aperto, tra musica, spettacoli itineranti e giochi per tutta la famiglia.



Sabato 26 settembre, è la volta dell'evento Da Pietra con Furore, una giornata divulgativa su arti marziali: a partire dalle 16:00 i tatami allestiti nella piazza centrale ospitano dimostrazioni di difesa personale, sport da combattimento e difesa femminile. Si prosegue con la manifestazione Sport senza Barriere, prevista per il pomeriggio di domenica 4 ottobre. Una giornata dedicata al volontariato e allo sport, ed in particolare alle discipline rivolte alle persone diversamente abili. Il centro storico sarà animato da attività sportive, dimostrazioni, giochi e stand delle varie Associazioni di Volontariato.



