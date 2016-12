Piemonte: una domenica da vivere... in scuderia

Domenica 10 aprile, lo S porting Club Monterosa Novara apre gratuitamente i suoi cancelli a tutti gli appassionati di equitazione e di vita all’aria aperta, per la prima edizione di “The Horse’s Day”, una giornata dedicata alla vita in scuderia. Dalle 15.00 alle 18.00 i visitatori hanno la possibilità di visitare liberamente gli oltre 250mila mq di parco, dove l’occhio non trova confine, immergersi nella natura più incontaminata e sperimentare i diversi aspetti della vita a contatto con i cavalli.

In questa speciale iniziativa l’intero staff dello Sporting Club Monterosa Novara è a disposizione di appassionati e curiosi, i quali hanno occasione di provare direttamente la vita da cavaliere o da groom (ovvero lo stalliere), o da maniscalco. Naturalmente a tutti viene offerto il battesimo della sella mentre per i bambini c’è una merenda speciale.



Un’attenzione particolare è riservata ai giovani, il vero futuro di questa disciplina sportiva. Per loro il Club Ippico Monterosa ha un riservato un programma particolare, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il Progetto Scuole, finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo dell’equitazione; per insegnare ai giovanissimi a relazionarsi con il cavallo, loro compagno di sport, facendo con lui un percorso comune educativo e formativo, in un ambiente sano e a contatto con la natura.



Ingresso libero per il pubblico.

Per maggiori informazionitel 0321.652531 -342 0053110

www.sportingclubmonterosa.it : https://www.facebook.com/SportingClubMonterosaNovara