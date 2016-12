Piemonte: l’invasione del Tartufo bianco

La Fiera del Tartufo Bianco d’Alba sarà il grande contenitore di una serie di eventi legati alla valorizzazione del tartufo come patrimonio culturale collettivo: entro il 2016 il Tartufo Bianco d’Alba sarà ufficialmente candidato a diventare Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.



Tartufo che passione - Tra l’8 ottobre e il 27 novembre, il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, allestito all’interno del Cortile della Maddalena, è il luogo dove vedere, toccare, annusare, conoscere, sperimentare e scoprire il tartufo albesco, in un luogo perfetto per apprezzare e comprare i migliori tuberi cavati dai boschi di Langhe, Roero e Monferrato. I tartufi superiori ai 10 grammi sono venduti all’interno di un sacchetto numerato che dà garanzia e diritto a un cambio qualora il tartufo non risultasse soddisfacente – il mercato è il posto dove incontrare l’eccellenza enogastronomica piemontese, aperto ogni sabato e domenica, tutti i weekend della fiera, dalle 9.00 alle 20.00. Il 13 novembre è invece il giorno in cui si terrà la 17ª edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba: nel Castello di Grinzane Cavour eccezionali lotti del «Re dei Funghi» vengono battuti di fronte a un pubblico internazionale.



Tartufo è anche cultura - L’86ª Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba è anche grandi mostre: dal futurismo italiano di Giacomo Balla alla transavanguardia del pittore Francesco Clemente, fino all’antologica del pittore ed editore Mario Lattes. Al Tartufo Bianco d’Alba e alla Fiera del Tartufo è dedicata una grande mostra nata fortunosamente quando la fiera ha commissionato a Gillo Dorfles un disegno per un “manifesto d’autore” della fiera. È così che l’artista e maestro dell’Estetica italiana del Novecento ha scoperto la collezione dei manifesti che nel 1955 furono realizzati per la XXV edizione della Fiera del Tartufo Bianco da Lucio Fontana, Farfa, Aligi Sassu, Emanuele Luzzati, Tinin Mantegazza, Bruno Sandri, Leandro Sciutto, Luigi Caldanzano e Mario Porcù. La mostra, Da Fontana a Dorfles - I manifesti d’autore della Fiera del Tartufo, realizzata dal Centro Studi Beppe Fenoglio Onlus e dal Comune di Alba, sarà aperta fino all’11 dicembre.



La cucina diventa spettacolo - Arte e letteratura, ma anche spettacolo: l’Alba Truffle Show è un grande contenitore di eventi culturali ed enogastronomici che celebrano l’oro bianco delle Langhe, in programma per tutto il corso della fiera. Dedicati ai gourmet, i Foodies Moments celebrano il matrimonio tra la grande cucina e il Tartufo Bianco d’alba con showcooking di grandi chef stellati, come Matteo Baronetto, Davide Oldani, Enrico Bartolini. La fiera è anche didattica per i bambini: l’Alba Truffle Bimbi è il padiglione della fiera dedicato ai bambini che visitano la fiera con le loro famiglie. Attività, laboratori e giochi di un tempo costruiti in legno, i bambini giocano, imparando e divertendosi.



Una fiera green - La Fiera del Tartufo Bianco d’Alba inizia un percorso che nei prossimi anni condurrà a ridurre sensibilmente l’impatto ambientale della manifestazione, una fiera green che si impegna a contenere i rifiuti immessi al consumo, aumentare la raccolta differenziata, formare gruppi di eco-volontari. La tutela dell’ambiente è anche la missione di Breathe the Truffle, la prima campagna crowdfunding che nasce per salvaguardare l’ambiente naturale del Tartufo Bianco d’Alba: una campagna online attraverso la quale chi ama il territorio potrà in prima persona salvare il patrimonio tartufigeno piemontese e il suo habitat.



Per maggiori informazioni: www.fieradeltartufo.org



Informazioni meterologiche in tempo reale: www.meteo.it