Piemonte: Babbo Natale è di casa a Govone

Un’ouverture unica e coinvolgente attende i bambini a Govone dove sono in corso ricche iniziative natalizie. Domenica 19 novembre il Magico Paese di Natale apre le porte al pubblico, regalando l’emozione dell’incontro tra due personaggi molto amati, Topo Tip, beniamino di Rai Yo Yo, e L’Elfo Gu, la storica mascotte del Magico Paese di Natale.



Da Torino con il treno a vapore - Nel pomeriggio, tra laboratori e giochi, i due personaggi condurranno i più piccoli alla scoperta dell’incanto del piccolo borgo medievale immerso nell’atmosfera natalizia. Sempre nella stessa giornata di domenica 19 novembre un’altra novità: un originale treno a vapore partirà dalla stazione di Porta Nuova, a Torino, con destinazione Govone. Ad accompagnare i passeggeri elfi e cantastorie, per far immergere i viaggiatori nella calda atmosfera natalizia. Informazioni e prenotazioni dispinibili sul sito. Vista la grande richiesta, l’iniziativa sarà replicata domenica 17 dicembre, sempre con partenza da Torino Porta Nuova.



Profumi e Balocchi - Tra le altre novità di questa XI edizione del Magico Paese di Natale il mercatino vintage che in piazza Baratti&Milano porta Profumi e Balocchi, allestimento dedicato a oggetti d’altri tempi in chiave natalizia. Sarà possibile rivivere antichi ricordi riscoprendo vecchi balocchi, giocattoli in legno, scatole di latta, libri di rare edizioni e dischi originali in vinile, illustrazioni e stampe d’epoca e tanto altro.



Regali: un Officina Regale - La Bottega dei giocattoli in legno, per la prima volta allestita al Magico Paese di Natale dal 2 al 17 dicembre, è un percorso didattico con giochi in legno realizzato allo scopo di educare i più piccoli all’attenzione per l’ambiente e il territorio attraverso attività ed esperienze ludiche. Al tema delle costruzioni, fil rouge di questa XI edizione, è dedicato lo spazio Bricks4Kids, per insegnare ai bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica e la Robotica. I laboratori costruttivi a tema natalizio, da 30 e 60 minuti, si svolgeranno in tutti i weekend della manifestazione. Confermato ma completamente rinnovato lo spettacolo della Casa di Babbo Natale, allestito nelle sale adiacenti al Castello. Una location prestigiosa per il tradizionale calendario di musical ideato e diretto dal regista Vincenzo Santagata. Quest’anno si animeranno stanze mai viste prima: dall’Officina Reale dei giocattoli di Natale, alla Stanza dei Lunghi Viaggi di Babbo Natale.



La Cucina di Mamma Natale - Nella Serra del Castello si parlerà del pane con un nuovo spettacolo dal titolo “La Cucina di Mamma Natale - La Favola del Pane della Signora Claus” che racconterà la storia antica del pane e la sua importanza nella cultura dei popoli con Mamma Natale, il cuoco Saucisson e i suoi aiutanti pasticcioni. Che il cibo abbia un ruolo centrale nel contribuire a creare la magia del Natale a Govone è chiaro anche nell’oculata scelta dell’offerta enogastronomica, innanzitutto con Le Officine, luogo di incontro e conoscenza delle antiche tradizioni culinarie, dove attorno alla tavola si potranno ascoltare le storie della terra e del lavoro agricolo.



L'Enoteca delle Feste - Poi ancora l’Enoteca di Natale, dove scoprire l’eccellenza del vino piemontese guidati dall’esperienza di sommelier e produttori, la Locanda di Babbo Natale, gli chalet di Street Food, il Milky Bar che preparerà autentici cocktail a base di latte, la tradizionale cioccolata calda di Baratti&Milano nell’omonima piazza e molto altro. Infine un grande ritorno: il 26 novembre si svolgerà a Govone lo spettacolo dei fuochi artificiali, occasione imperdibile per dare il benvenuto al Natale e vivere appieno la magia della festa.



Per maggiori informazioni: www.magicopaesedinatale.com