Pic&Nic in Umbria: merende e musica tra gli ulivi

Ampio spazio verrà dato, come fin dalla prima edizione, alla conoscenza delle erbe spontanee commestibili che si raccoglieranno sulla collina olivata di Trevi con passeggiate accompagnate da esperti botanici, e novità di questo anno: Popa Simply Food, alias Barbara Grimoldi, chef vegetariana e vegana con la passione per la pasticceria e specializzata in colazioni e brunch, che insegnerà modalità di conservazione e utilizzo in cucina delle erbe campagnole.



Immersione nella natura - Durante i tre giorni del Pic Nic si alterneranno, come da tradizione, trekking naturalistici, passeggiate in bicicletta con “Gira l’Umbria”, passeggiate a cavallo e a dorso di mulo per grandi e bambini, tra le migliaia di ulivi che impreziosiscono il paesaggio trevano, degustazioni d’olio e prodotti tipici, la caratteristica caccia al tartufo, altra eccellenza locale, i mercatini del contadino e dell’antiquariato, i percorsi guidati “Segui le Orme” alla scoperta del centro storico. Immancabile poi l’attenzione verso i più piccoli, con laboratori pensati per i bambini e i giri sui muli, che verranno per l’occasione portati in piazza. Tema portante di Pic & Nic, oltre al contatto con la natura e la valorizzazione dei prodotti tipici, sarà poi, come sempre, il concetto di “Saper fare”, che si declinerà nella proposta di laboratori di artigianato e riciclo, nell’ormai consueto appuntamento con la rassegna dedicata ai giovani artigiani che esporranno le loro idee e creazioni.



Un Nobel su due ruote - A Palazzo Lucarini Contemporary sarà allestita, fino al 1° maggio, l’esposizione dedicata all’artista Roberto De Simone, scomparso alcuni anni fa. Prima mostra in uno spazio istituzionale dell’artista, che viene riscoperto a livello nazionale grazie alla messa in mostra delle sue installazioni multimediali presso Palazzo Lucarini di Trevi.Novità di quest’anno l’iniziativa Bike the Nobel, ideata da Caterpillar, la popolare trasmissione radiofonica di Radio Due. L’idea, cui aderisce il Comune di Trevi e che Pic & Nic intende valorizzare e diffondere, è di proporre, in vista delle designazioni ufficiali previste a Oslo, la candidatura della bicicletta, considerata quale mezzo di trasporto ecocompatibile al Premio Nobel per la Pace 2016.



Per maggiori informazioni : www.picnicatrevi.it



