Piacenza, PetsFestival: animali che passione

Tutto il polo fieristico piacentino è occupato da 260 espositori: dalle aziende ai grossisti, dai negozianti agli allevatori e sono 35mila i visitatori stimati e attesi. L'intera area espositiva viene suddivisa per diverese aree. L'AcquaFestival è una zona con oltre 5.000 mq espositivi, dov'è possibile ammirare e acquistare pesci marini, piante e coralli. I rettili sono invece protagonisti nell'area ReptilesFestival, in cui il visiatore entra in contatto con serpenti e anfibi, ma anche uccelli, insetti e roditori.



Moltissime razze di cani provenienti dai migliori allevamenti nazionali e internazionali danno spettacolo nel Dogs Festival. Negozi del settore, inoltre, danno la possibilità di acquistare guinzaglieria, prodotti per la toelettatura, trasportini, cuscini e molto altro ancora. Ma il vero spettacolo verrà dato dall'area dedicata alla esibizioni dove si potranno ammirare prove di agility, discdog, dogdance, ricerca e sheepdog. Il CatsFestival, infine, è un'occasione unica per gli amanti dei gatti: allevatori professionisti e amatoriali espongono i loro migliori esemplari, la giusta occasione per conoscere le tante razze di questo variegato mondo e di approfondire insieme ad esperti e appassionati tutto quello che c'è da sapere sulla propria razza preferita. Ma non finisce qui. Nell'area esterna ai padiglioni si trovano i falconieri che con i loro rapaci spiegano l'arte della falconeria e danno vita a simulazioni acrobatiche da lasciare senza fiato.



Tante le manifestazioni e le novità all'interno del PetsFestival: fra sabato e domenica ricordiamo che è in programma il 7° Concorso Internazionale di Bellezza di "UnFurettoInFamiglia", una gara fra aquascapers di livello internazionale, la "Dog Dance" con la campionessa mondiale Vanda Gregorova e lo SheepDog con Mattia Monacchini e i suoi Border Collie, pecore e oche.



Per maggiori informazioni cosnultare il sito Internet, www.petsfestival.it