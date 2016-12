Pesaro e la Mezzanotte bianca dei bambini

Pesaro dà il benvenuto all’estate dedicando un evento ai bambini : venerdì 17 e sabato 18 giugn o si svolge la Mezzanotte Bianca dei bambini, con tanti giochi, spazi dedicati, musica e divertimenti che trovano spazio libero dal pomeriggio nel centro storico e sul lungomare della città marchigiana, con tante occasioni per divertirsi in pina libertà. Per i bambini ci sono laboratori didattici gratuiti, musica e spettacol i con artisti di strada, mentre per i loro genitori sono in programma incontri con tavole rotonde e workshop tenuti da esperti del mondo dell'infanzia. La partecipazione ai diversi eventi è gratuita . A mamma, papà e bambini, la manifestazione rivolge l’invito a sperimentare, nella due giorni di festa, tutti i significati della parola “Play” scelta come titolo dell’evento 2016.

L'evento, giunto alla settima edizione, è organizzato dall'Assessorato al Turismo del Comune di Pesaro: la città è pronta ad accogliere oltre 40mila visitatori, tra cui centinaia di passeggini, attesi ad animare vicoli, viali e piazzette: il programma prevede oltre duecento appuntamenti - tra le performance di artisti, spettacoli, appuntamenti, esibizioni sportive e laboratori in programma - dislocati in 21 diverse location. I piccoli possono divertirsi liberamente a laboratori didattici gratuiti e assistere ai numerosi spettacoli che attori e figuranti propongono per tutta la serata, mentre i genitori sono invitati a incontri, tavole rotonde e workshop in cui si affrontano temi come il gioco e la famiglia.



I due temi simbolo dell’edizione 2016 sono simbolo stesso della città: lo sport e la musica, con iniziative che si susseguono dalle ore 18 alle 24. Durante le ore della manifestazione si può passeggiare per la città in piena sicurezza, in specifici percorsi attrezzati per formare un grande spazio artistico, culturale, musicale e sportivo all’aria aperta, raddoppiando, rispetto all’edizione 2015, l’area della manifestazione. Tra le novità dell’edizione 2016 sabato 18 giugno c’è l’inaugurazione del Santa Cecilia Kids, uno speciale festival di musica classica alla quale gli adulti sono ammessi solo se accompagnati dai bambini. Gli appuntamenti sono dalle 10.30 alle 19.30, in dieci location suggestive, tra cui chiese e scaloni di palazzi storici del centro. In programma musiche di Mozart, Bach, Beethoven, l’immancabile Rossini, ma anche la polifonia rinascimentale di Vivaldi e la musica elettronica. Sono attese grida entusiaste, ma anche qualche capriccio: le esecuzioni sono affidate ad artisti di alto profilo, consapevoli di doversi esibire per un pubblico molto speciale e dal quale aspettarsi mille sorprese.



Balzando da un mondo fantastico all'altro, i bambini sono chiamati a scoprire il fascino dei luoghi storici, culturali, artistici della città: naturalmente è prevista qualche tappa per rifocillarsi tra i tanti stand gastronomici di eccellenza e nelle aree dedicate all’educazione alimentare, dove scoprire i cibi e le abitudini buone per la salute e gustose al palato.



L’attenzione ai mini-visitatori e a mamme e papà è resa ancor più concreta dalla presenza di uno spazio nursery in piazza del Popolo, attivo per l’intera durata della manifestazione, e dalla grande quantità di laboratori “su misura”, dedicati in particolar modo alla musica e pensati per ogni fascia d’età, proposti da associazioni e attività commerciali.



Il weekend si conclude domenica 19 giugno con la “Stradomenica”, quando la città si apre per un’intera giornata allo shopping, alla cultura, agli incontri e al tempo libero, con aperture straordinarie dei negozi, il tradizionale mercato cittadino, quello dell'antiquariato e visite a prezzi promozionali a musei, biblioteche e monumenti della città.



Info: www.mezzanottebiancadeibambini.it