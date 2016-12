Perugia flower show: i colori della primavera

07:00 - Da venerdì 22 a domenica 24 maggio la splendida cornice dei Giardini del Frontone di Perugia ospita Perugia flower show, la mostra mercato dedicata al florovivaismo e al giardinaggio di qualità. Molte le attività collaterali che coinvolgono grandi e piccini in corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative e laboratori didattici.

Settanta espositori, fra i migliori produttori e collezionisti di piante rare, si preprano a mostrare le varietà più particolari di piante e fiori. Non solo vivaisti e venditori, ma anche artigiani e piccoli produttori di categorie merceologiche inerenti alla pratica del giardinaggio e alla natura: ci sono terrecotte, tessuti naturali per la casa e l’abbigliamento outdoor, arredamento da esterni, utensili da giardino di design e molti altri aricoli interessanti.



All'interno del giardino si possono ammirare le specie più diverse tra rose, piante perenni e aromatiche; insieme alle ortensie più rare, le orchidee, gli agrumi in moltissime varietà e naturalmente le immancabili piante cactacee. Inoltre, esemplari di bonsai, piante acquatiche, olivi secolari, pelargoni, mediterranee e bulbi, senza dimenticare le carnivore, le tillandsie e le peonie.



Al Perugia Flower Show si alternano tante attività collaterali. Dalle conferenze sulla storia dei fiori, ai seminari sull'uso e la cura delle piante, fino a laboratori specializzati e avanzati di coltivazione. Inoltre, anche tanti corsi sia per chi si avvicina per la prima volta all'universo green, sia per i "giardineri" più esperti. Particolare attenzione viene dedicata anche al benessere e alla salute, tramite due pratiche tutte da scoprire: sabato la protagonista è la “floriterapia” con l'esperta Michela Angeletti che alle ore 18 illustra i rimedi floreali australiani per gestire lo stress quotidiano e per ritrovare il benessere psicofisico. La domenica alle 15 invece è la volta di Aura­Soma che parla di cromoterapia e dei suoi benefici nelle vite di ognuno di noi.



L'edizione si chiude con un evento spettacolare organizzato in collaborazione con HeraComm e Gianumberto Accinelli in cui centinaia di farfalle vengono liberate nell’aria con un effetto spettacolare. L’evento è finalizzato a ripopolare la natura on questi insetti impollinatori che svolgono una funzione preziosissima nella riproduzione di molte specie vegetali e per l’equilibrio dell’ecosistema.



Per maggiori informazioni consulta il sito www.perugiaflowershow.com

Per le previsioni meteo in tempo reale su Perugia, www.meteo.it