Perugia è Malto Livello: il Festival Nazionale delle Birre di qualità

Con la simbolica e scenografica apertura della botte, fino a domenica 7 giugno , a Perugia prende il via Malto Livello , il Festival Nazionale delle Birre di qualità in programma nell'Area Verde di Pian di Massiano. L'evento, alla prima edizione, è ideato e organizzato dall'Agenzia Sedicieventi con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia.

Fino al termine dell'evento, 12 fra i migliori birrifici artigianali sono presenti nell'area Solo Buona Birra: il pubblico può scegliere birre bionde, rosse o scure ma sempre di ottima qualità. All'insegna del claim "Gente beerichina e cibo di strada", il Festival invita intenditori, appassionati e semplici amanti del luppolo a prendere parte all'iniziativa che, fra serate a tema, mini corsi d'assaggio, degustazioni guidate e laboratori permette a tutti di riscoprire gli autentici sapori delle birre artigianali.



Anche il cibo di strada, preparato da abili Chef è protagonista nello spazio Street food: mentre laboratori e mini corsi di assaggio aspettano i visitatori presso il Polo Didattico, tutti i giorni, esperti del settore guidano i partecipanti alla scoperta dei sapori da abbinare ai tipi di birra più diversi.



Fino al termine dell'evento sono presentate tante birre artigianali che poi vengono offerte in degustazione. Si comincia con Birra Centrolitri, seguita da Mastri Birrai Umbri, Birra dell'Eremo, Birra Millecento. Alle ore 22.00, Drink Culture, con la presentazione di cocktail a base birra by Dot Bar.



Musica e spettacoli live fanno da colonna sonora a tutte le serate: band musicali e dj set animano il palco del Festival.



Per maggiori informazioni consultare il sito Internet www.maltolivello.it