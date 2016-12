21 maggio 2015 Pausa relax: week end naturalistico in Carnia Festa dell'asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di primavera: vacanza in Friuli fra natura e benessere Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Con oltre 2100 specie conosciute di piante superiori, erbe, fiori, la Carnia, nel cuore del Friuli, in rapporto alla sua superficie è la regione più ricca d'Europa dal punto di vista botanico. In questo periodo, in cui le fioriture raggiungono il loro massimo splendore, diventa luogo ideale per trascorrere un ritemprante week end, fra terme e sport, in un ambiente naturale intatto e di grande bellezza.

Grazie alla sua particolare situazione geoclimatica, la Carnia ha zone in cui il clima e il paesaggio sono d’alta montagna, pur trovandosi a meno di 1000 metri di altitudine. Le fioriture iniziano a maggio e verso la metà di giugno raggiungono il loro massimo splendore, ma per tutta l’estate nei prati di bassa ed alta quota sbocciano fiori e crescono erbe delle più svariate specie alpine. Da tempo immemorabile, fiori ed erbe sono entrati a far parte della cultura, delle leggende, della farmacopea, della gastronomia carnica ed ancor oggi vengono raccolti per essere utilizzati in cucina o per preparare rimedi oltremodo salutari.



Festa delle erbe selvatiche - Chi volesse imparare a conoscere ed utilizzare le erbe selvatiche, può partecipare al Week end naturalistico organizzato dal 22 al 24 maggio ad Arta Terme, in occasione della Festa dell'asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di primavera. Con esperti botanici e naturalisti si andrà lungo i sentieri di fondovalle alla scoperta dei luoghi dove crescono le erbe spontanee, si imparerà come utilizzarle, si gusteranno i sapori inusuali delle specialità primaverili di queste montagne, si conosceranno le antiche ricette che le donne si sono tramandate di generazione in generazione. Ci sarà inoltre un Mercatino di prodotti agricoli ed artigianali, una gustosa rassegna gastronomica nei ristoranti e degustazioni di specialità carniche a base di erbe e funghi.



Arta Terme: immersioni nella natura e nella storia - Trascorrere un periodo di vacanza in Carnia equivale ad una vera e propria immersione nella natura. A passeggiate ed escursioni si potranno affiancare rilassanti nuotate in piscina, saune e massaggi nelle Terme di Arta, la principale località termale del Friuli Venezia Giulia. Le acque sulfuree della Fonte Pudia sono rinomate per i loro eccezionali poteri curativi ed estetici fin dal periodo dei romani. Ma la fortuna di Arta come stazione climatica alpina risale alla fine del 1800, quando i suoi eleganti alberghi diventarono meta prediletta della buona borghesia veneta e della nobiltà friulana: fra i tanti ospiti illustri, Giosuè Carducci che si ispirò a questi luoghi per scrivere Il Comune Rustico. Oggi Arta Terme offre qualcosa di più della tradizionale vacanza termale: il paese, infatti, è un ottimo punto di partenza per splendidi itinerari naturalistici e storico – artistici (seguendo camminamenti e trincee della Grande Guerra, ad esempio, che in queste zone vedeva contrapposti l’esercito italiano e quello austroungarico), per gite oltreconfine in Carinzia e Slovenia, per escursioni fra malghe e rifugi.



Le Terme e il Centro benessere - Le acque sulfuree dell’antica Fonte Pudia, ora incanalate nel moderno complesso delle Terme di Arta, sono ideali per debellare i disturbi alle vie respiratorie, al fegato, alla pelle, per combattere e prevenire artriti, artrosi e nevralgie, per curare i postumi di lesioni e fratture. Alle Terme, accanto ai tradizionali reparti per le cure a base di acque e fanghi, funzionano reparti dedicati all’estetica, alla medicina preventiva, all’atletica. All’interno dello stabilimento si trova il nuovissimo Palazzo delle Acque, vero tempio del benessere, con due piani vasca indipendenti uno dall'altro, l’area wellness, con sauna tradizionale, bio sauna alle erbe, bagno turco, percorso Kneipp, talassoterapia, doccia emozionale e doccia scozzese.



Per informazioni: www.carnia.it



