Passo Tonale: rally sci-alpinistico sotto la luna

Appuntamento per tutti gli appassionati di sci alpinismo a Passo Tonale per un evento ormau classico: si parte alle ore 19.00 di sabato 24 febbraio (il raduno è alle 17.30) e si percorre il tracciato originario di 9,5 Km, con un dislivello positivo di 800 m. fino alla Cima Tonale Occidentale, passando da Malga Valbiolo e scendendo lungo Malga Serodine ed il Sacrario militare: è la 25^ edizione del Lunarally, raduno scialpinistico non cronometrato in notturna a cura del Cai Pezzo-Pontedilegno.