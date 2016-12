Passo del Tonale, parte la stagione della mountain bike

La gara segna l'avvio ufficiale della stagione di mountain bike della Val di Sole, che a settembre ospiterà i campionati Mondiali Uci della disciplina. Anche se costituisce una sfida a metà tra l'agonismo puro e il divertimento in chiave goliardica, la Winter Downhill richiama alcuni tra i grandi interpreti della disciplina. Tra le presenze annunciate spiccano i nomi della trentina Federica Farina, già protagonista in campo internazionale, della campionessa italiana di Downhill Alia Marcellini. In campo maschile segnaliamo la presenza dell'azzurro Marco Milivinti.



In attesa della gara, nella serata di venerdì 26 febbraio si svolge il Night Ride Special Event, con la discesa in notturna da Passo del Tonale a Ponte di Legno lungo la pista Tonalina – Pegrà. La discesa è accompagnata da guide esperte ed è poi prevista la risalita in telecabina. I partecipanti devono avere il frontalino per illuminare. Per le iscrizioni e il programma completo dell'iniziativa, sito Internet http://www.valdisole.net.