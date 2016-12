Parma, un fine settimana tra arte e sport

17:33 - Il fine settimana 21 - 23 novembre vede Parma protagonista di due eventi di grande spessore: il primo, dedicato agli amanti dell’arte e dell’antiquariato, si intitola Gotha e propone una rassegna di circa 70 espositori internazionali con una prestigiosa offerta di dipinti e oggetti d’arte. Il secondo appuntamento convoca invece gli amanti degli sport equestri: Jumping Parma è la seconda edizione del Concorso ippico internazionale di Salto Ostacoli in corso fino a domenica 23 novembre. Entrambi gli eventi si svolgono nei quartieri fieristici della città emiliana.

Gotha, la XII biennale internazionale di antiquariato, si svolge all’interno del Padiglione 3 su uno spazio espositivo di 4.500 mq. allestito con grande eleganza e razionalità. Vede la presenza delle migliori gallerie antiquarie europee che propongono ai visitatori scoperte recenti e una selezione di oggetti prestigiosi, importanti e rari. La manifestazione si qualifica come punto di riferimento privilegiato per curatori museali, collezionisti colti e raffinati, e appassionati d’arte e antiquariato. Tra le opere presenti in fiera, come dipinti, arredi, gioielli, sculture, disegni, cimeli storici, segnaliamo un raro cassettone del '700 veneziano, un dipinto commissionato da Mattias de' Medici a Borgognone rappresentante la "Battaglia di Lutzen" nell'ambito della Guerra dei Trent'anni, e una placca in bronzo dorato del celebre bronzista francese Claude Galle appartenuta a Gioacchino Murat. Tutte le opere sono rigorosamente controllate da un panel di esperti, che ne garantiscono l'autenticità e la provenienza. Per informazioni www.gothaparma.it



Chi preferisce un appuntamento più dinamico, può fare il tifo per il proprio beniamino in occasione della seconda edizione di Jumping Parma, Concorso Ippico Internazionale di Salto Ostacoli. L’evento - organizzato da Hernan Crespo e da Alessia Rossi e ospitato presso il Palacassa - è considerato uno dei Concorsi Internazionali di salto ostacoli più importanti in Italia: partecipano 200 cavalieri e 400 cavalli provenienti da tutto il mondo, in lizza per contendersi un montepremi totale di oltre 160.000 euro. Le giornate di gara sono tre, da venerdì a domenica, con due qualifiche, nelle serate di venerdì e sabato: da qui usciranno i sessanta cavalieri ammessi al Gran Premio di domenica pomeriggio, valido per il Ranking List Longines. A disposizione degli spettatori ci sono le tribune allestite per 1500 persone, oltre ad un’ampia zona Vip Lounge riservata a bordo campo. Un'intera area del Palacassa di Parma è dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio, grazie alle partnership con alcune importanti aziende di livello internazionale, mentre per i bambini c’è il "Pony Park", un area di 500 mq con un percorso educativo-formativo per conoscere il cavallo e l'equitazione. Per informazioni www.jumpingparma.it.