Parma tra tortelli e vegan, per un mondo migliore

Tre giornate a Parma, l’8-9-10 Giugno 2018, dedicate alla sostenibilità ambientale. Una quinta edizione, sempre al Parco ex Eridania di Parma, all’insegna del cibo buono. Conferenze con ospiti internazionali, laboratori olistici e di cucina, artisti di strada, bancarelle e attività per bambini.



Lasagne e tortelli, ma anche vegan food - Unico nel suo genere, il Festival propone una quinta edizione ricca di novità a partire dal cibo: un ristorante tutto nuovo, anche con ricette della tradizione, buone per tutti. Sotto al grande spazio coperto, si potranno quindi gustare lasagne, cappelletti, tortelli e burger prodotti da un'azienda 100% vegan a km zero, ma anche buonissimi finger food , dolci al cucchiaio vegan , gelati artigianali vegan, cucina crudista e pizze al forno a legna. Poi rassegne di cinema, conferenze con ospiti internazionali, laboratori olistici e di cucina, artisti di strada, bancarelle e attività per bambini.



Tre giorni di festa all’insegna della pace - Anche quest’anno saranno presenti ospiti d’eccezione come Ruediger Dahlke, laureato in medicina presso l'università di Monaco, specialista in terapie naturali, psicoterapia e autore di numerosi libri riguardanti il rapporto tra malattia, psiche e autocoscienza. Dahlke sarà al Festival sabato 9 giugno (alle 20.30) con una conferenza dal titolo "Peace Food: i benefici fisici e spirituali di un'alimentazione vegetale" e con un seminario esperienziale dal titolo: "Malattia come simbolo e linguaggio dell'anima" domenica 10 giugno (dalle 9 alle 14). Ospite ormai fissa del Parma etica festival, una grande esperta di sciamanesimo : Selene Calloni Williams che condurrà sabato 9 giugno (dalle 17 alle 20) un seminario esperienziale “Le carte dei Nat”. Incontri per i quali conviene prenotarsi.



Cinema etico - Un’altra novità di questa edizione è la rassegna di Cinema etico, un cinema mobile ad energia solare che coinvolgerà grandi e bambini, con proiezioni giornaliere come: Walk with me, film ispirato agli insegnamenti del monaco buddista Thich Nhat Hanh, Come da tradizione, inoltre, il Parma Etica Festival offrirà una salutare e appetitosa educazione alimentare cruelty-free per grandi e piccini. Ci saranno corsi di cucina consapevole curati la domenica dalla FunnyVeg Academy di Milano.



I tre giorni della pizza - Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 Giugno, sarà possibile partecipare all’esperienza teorico-pratica per bambini e adulti di pizza con farina tipo 2.. Il laboratorio prevede l'insegnamento delle principali fasi per la realizzazione della pizza: impasto a mano, preparazione e costituzione della pallina, spianatura e farcitura, cottura nel forno a legna. Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione Mani in pasta (necessaria la prenotazione il giorno antecedente al corso.



Sporte bambini - Anche quest’anno ci sarà un grande spazio dedicato ai bambini e allo sport. Il detto latino "Mens sana in corpore sano" racchiude una verità che ben si applica alle motivazioni che portano alla creazione del Festival. Questo spazio dal titolo: “Diamoci una mossa”, sarà la giusta cornice per evidenziare quanto lo sport sia benefico fin dai primi anni di vita. Ci saranno esibizioni di danza aerea delle allieve di Erika Ferrari della Noceto Dance Club, che si esibiranno in Come nasce una Venere. Tanti giochi e laboratori di arte e artigianato, aperti a grandi e bambini, come il corso creativo di feltro vegetale lavorato ad ago e ad acqua, curato da Diana Biscaioli.



Teatro di strada e danza creativa - Infine, tantissimi spettacoli di teatro e di artisti di strada e laboratori di danza creativa della ballerina argentina Marilina Edith Diaz, laboratori e spettacoli di bolle di sapone con il Bollaio Matto e Pippi l’Arpista, corsi sull’arte dei burattini, incontri esperienziali e di lettura, “i giochi del cuore” della maestra Marta. Nel villaggio olistico: attività yogiche, massaggi di Shiatsu e Ayurvedici, incontri di meditazione e rilassamento. Non possono mancare le consuete mostre e le istallazioni artistiche.



Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.parmaetica.com