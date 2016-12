Parco divertimenti Rainbow MagicLand: arriva l'Anteprima Eurochocolate

17:19 - Dal 25 al 27 settembre cioccolato e divertimento si uniscono per l'Anteprima Eurochocolate a Rainbow MagicLand, il parco divertimenti di Roma-Valmontone. Per tre giorni special event, animazione per grandi e piccini, giochi avvincenti, golose degustazioni e molte altre attività cioccolatose.

In attesa dell’edizione perugina di Eurochocolate, in calendario dal 16 al 25 ottobre e che quest’anno è dedicata al tema #MustaChoc, da leccarsi i baffi!, a Rainbow Macigland è possibile assaggiare numerose tipologie di cioccolato proposte da circa venti aziende artigianali, dal Piemonte alla Sicilia. Ad accogliere il pubblico sarà la Chococornice, una maxi cornice tutta in cioccolato all'interno della quale grandi e piccoli possono scattare simpatiche foto per portare con sé il ricordo di un giorno fantastico.



I visitatori tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00 possono alternare il divertimento tra le attrazioni del parco alle degustazioni golose tra magiche sculture di cioccolato lavorate live in Piazza della Fontana, una vera meraviglia per gli occhi e per il palato. Gli amanti del calcio balilla si sfidano al Biliardone: le squadre Fondente e Al latte, composte da 11 persone ciascuna si affrontano in una gara senza precedenti, con ben 10 palline in gioco; chi è convinto di avere l'animo del pilota può mettersi alla prova partecipando a Cioccolato al volo; gli intrepidi , invece, misurano il proprio coraggio partecipando a Mani in alto, questa è una pralina e centrare un goloso tabellone per vincere prelibati assaggi. Infine, i bambini possono liberare la propria creatività partecipando a coinvolgenti laboratori e scoprendo tutti i segreti del cacao e del cake design.



Sempre per i più piccoli, quattro aree giochi tematiche e tante attrazioni dedicate, dal Pixie River al Treno Magico, per un divertimento in tutta sicurezza. E le sorprese a Rainbow MagicLand non finiscono qui: ad accogliere gli ospiti, i nuovi spettacoli di questa stagione tra cui “Camelot, Il Torneo del Re”, “La leggenda dei Cavalieri”, per rivivere le gesta e le sfide dei prodi cavalieri intenti a conquistare la mano della principessa, e l’imperdibile “Romeo e Giulietta”, adattamento ad hoc per il Parco dell’emozionante musical firmato da David Zard.



Per maggiori informazioni sull'evento, consulta il sito www.magicland.it