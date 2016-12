Papà, oggi festeggio con te!

10:01 - L’Italia festeggia tutti i papà in occasione della sua Giornata: il 19 marzo, festa di San Giuseppe, padre per eccellenza, sono tanti gli appuntamenti nelle diverse città, in alcuni casi con una coda che si protrae fino al weekend. Ecco una piccola agenda degli eventi più interessanti, per trascorrere una giornata all’aria aperta o in compagnia di tutta la famiglia.

Genova dedica al rapporto padre e figli una interessante mostra fotografica ospitata presso il mercato del Carmine: si può ammirare, a partire dalle ore 18.30, una bella collezione con oltre 100 scatto che ritraggono padri e figli, famiglie riunite, immagini del passato ma anche dei giorni nostri fino all’attualità più recente. Le fotografie sono state raccolte dall’associazione White Dove Evoluzione del Maschile Onlus in collaborazione con il Secolo XIX . Le immagini sono proiettate durante un aperitivo accompagnato da storie, testimonianze e riflessioni sul tema della Paternità. Per informazioni www.whitedove.it



Sempre a Genova, ma stavolta all’Acquario (www.acquariodigenova.it ) si svolge invece il programma “Sei forte papà!”, con tante iniziative divertenti: giovedì 19 i papà che si presentano all’Acquario con il proprio bambino pagano l’ingresso alla tariffa ridotta riservata di solito ai ragazzi. Inoltre giovedì 19 marzo alle 16.30 e sabato 21 alle 11.30 c’è la possibilità di conoscere da vicino papà speciali del mondo acquatico. Un’altra collaterale prevista nella Città della Lanterna sempre in data giovedì 19 marzo è il “Dialogo nel Buio”, il percorso multisensoriale in totale assenza di luce; un’esperienza di grande impatto emotivo, in grado di cambiare il modo di pensare di chi la prova. Informazioni: www.dialogonelbuio.genova.it



Milano si rivolge invece ai papà gourmet e ai tifosi di calcio. Il ristorante Ryouchef ospita, dalle 16.30 alle 18.45, un corso in cui i figli preparano speciali finger food da gustare poi insieme ai papà. La prenotazione è obbligatoria. www.ryouchef.com

Allo stadio San Siro, invece, sabato 21 marzo in occasione della partita Milan-Cagliari, si può attivare un pacchetto speciale che permette di rivivere la storia della squadra rossonera nelle sale del museo Mondo Milan, conoscere personalmente Franco Baresi e assistere alla partita dalla prima fila.



Domenica 22 marzo alle ore 15.00, infine, al Grande Museo del Duomo di Milano si tiene “#INMUSEOCONPAPÀ”, una speciale caccia al tesoro per le famiglie, adatta ai bambini di oltre sei anni. E’ prevista anche una visita guidata al museo al prezzo speciale di 2 euro a persona.



A Napoli i festeggiamenti dedicati al papà si concentrano intorno al ricordo del cantante Pino Daniele, recentemente scomparso, il quale avrebbe compiuto 60 anni proprio il 19 marzo. Alle 11.00 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, i familiari del musicista ricevono 11 libri contenenti le dediche dei cittadini al famoso cantante. Nel cortile del castello, alle 12.30 prende il via un flash mob intitolato “Je sto vicino a te” sulle note dell’omonima canzone, in cui tutti i partecipanti possono suonare e cantare insieme questo grande successo.



Chi preferisce un appuntamento più legato alle tradizioni e al folclore non può perdere i numerosi appuntamenti con il patrimonio culturale italiano, particolarmente ricco di suggestioni in occasione della festa di San Giuseppe. Ad esempio, nel Lazio, a Itri, in provincia di Latina, si accendono i falò votivi in onore del padre putativo di Gesù. In questa serata magica vengono accesi nei diversi rioni del paese immensi falò votivi per celebrare il santo e l’arrivo della primavera. La festa di antica tradizione coinvolge attivamente tutti gli abitanti di Itri ed è un’occasione in cui si fondono tradizione, gastronomia e musica popolare. Ci sono band, artisti di strada e tanti prodotti tipici itrani, tra cui le zeppole fritte, l'olio e le olive di Itri, il marzolino, la salsiccia.



Anche a San Cassiano in provincia di Lecce in occasione della festa di San Giuseppe, vengono accesi i tradizionali falò devozionali di purificazione e di consacrazione, memoria di antichi usi e costumi rivisitati oggi dalle comunità in un clima di festa e allegria. Questi riti silvestri pagani volevano celebrare l'arrivo della primavera e invocare una buona annata per la raccolta nei campi. Da non perdere inoltre, sempre il 19 marzo, l'antica tradizione delle Táule di San Giuseppe, allegre tavolate dal significato simbolico e rituale allestite nelle case e nelle piazze di molti comuni del Tarantino, del Brindisino e del Leccese.



Ad Assisi in onore di San Giuseppe si svolge invece una bella sagra gastronomica, dedicata al lupino e alla frittella; un’occasione per festeggiare il papà se è amante dei buoni sapori.



Ma sono moltissime le sagre all’insegna dei sapori tutte da scoprire nel corso del fine settimana: leggete la nostra selezione.