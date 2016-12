Papà, oggi festeggi con me?

Gardaland SEA LIFE Aquarium, il Parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, sabato 19 marzo, celebra la Festa del Papà con tante iniziative all'insegna della tutela e salvaguardia dei mari con divertimento per grandi e piccini. Tutti i piccoli possono regalare al proprio papà l'ingresso gratuito all'acquario gardesano e intraprendere insieme a lui un magnifico viaggio alla scoperta delle creature marine che popolano le 40 vasche tematizzate. Nel corso della giornata sono attive diverse iniziative: sarà un sabato dal sapore marino per conoscere, divertendosi, tutti gli esseri che vivono e si muovono negli abissi.



Per una Festa del Papà diversa dal solito, invece, la Fabbrica del Vapore di Milano ABiCiDi, realtà impegnata nella realizzazione di laboratori didattici di stampa per i bambini, organizza un laboratorio in cui genitori e figli (dai 5 ai 10 anni) possono divertirsi a stampare insieme con l'utilizzo dei caratteri mobili e di piccoli tirabozze. Il laboratorio si svolge sabato 19 marzo dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16 alle 17.30, e domenica 20 marzo, dalle 16.00 alle 17.30.



Al Museo del Fumetto di Milano apre proprio in occasione della Festa del Papà la mostra "Star Wars: dal fumetto al cinema… e ritorno". Durante la giornata è inoltre previsto l'evento speciale "I am your Father Day!", ispirato alla celebre battuta di Darth Vader in “L'Impero colpisce ancora”. Dalle 15 alle 19 intervengono all'inaugurazione Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, appassionato e collezionista Star Wars, i disegnatori ufficiali Luca Bertelè e Jacopo Camagni. Tutte le coppie padre-figlio che si presentano vestiti da un eroe qualsiasi di Star Wars, hanno diritto all'ingresso gratuito anche alla mostra.



Leolandia, il parco divertimenti di Capriate san Gervasio, apre i battenti proprio sabato 19 marzo in occasione di questa celebre occasione. Tante le novità e tanti i nuovi contenuti dedicati ai bambini, che possono incontrare dal vivo i loro personaggi preferiti: i simpatici Masha e Orso, il Trenino Thomas, Peppa Pig e il suo fratellino George. La festa coinvolge l'intera famiglia, con tanti nuovi spettacoli e un ricco programma di animazione: "Magica Avventura” è il nuovo entusiasmante show che, tra canti, balli e numeri acrobatici, trasporta grandi e piccini in un mondo ricco di magia; in "Prigionieri del Galeone”, sono proprio i bambini a decidere le sorti di due strambi pirati combina guai; "Leo e il regalo incantato", invece, farà scatenare con tanti colorati hoola-hop.



La scuola di cucina Tu Chef a Roma propone laboratori di cucina per bambini, un modo per stimolare creatività, manualità e fantasia. Quale occasione più divertente per un bambino se non indossare un grembiule e pasticciare, cucinare e sporcarsi un po' con il suo papà nel giorno della festa a lui dedicata?



A Salemi, in provincia di Trapani, fino al 26 marzo, è previsto un programma ricco di eventi da condividere con il proprio papà, tra degustazioni, folclore e tradizione contadina siciliana. Con le "101 pietanze di San Giuseppe" si possono assaporare i piatti tipici della zona e degustare oltre cento piatti tipici della tradizione. Il 19 marzo un ricco spazio viene dedicato alla musica: è in programma il concerto del Lassatil Abballari che regala agli spettatori due ore di ritmi e danze con sonorità etniche e popolari.