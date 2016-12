Palo del Colle risplende con la Festa delle Fanove

La tradizione dice che la sera prima dei falò i palesi debbano raccogliere i legumi chiamati in dialetto, Knniadd, per ottenere un lessato gustoso. Le signore durante la notte hanno il compito di cucinarli dentro a pentoloni grandissimi e poi offrirli alla gente che li consuma proprio attorno al fuoco. Seguono chiacchiere, balli, canti, scherzi e tante risate. Lo spettacolo, la sera delle fanove, è strepitoso: le vie del paese si illuminano di luce che riscalda l'aria e i cuori di tutti gli abitanti. Ad aprire la serata la tradizionale benedizione degli animali, a seguire le accensioni dei falò.



E' un'atmosfera magica: i falò, un piatto di Knniadd (ceci e fave e legumi cotti sul fuoco), taralli, frittelle, vino, bruschette e friselle condite con olio extravergine d'oliva e un buon bicchiere di vino. Questa festa segna l'inizio del carnevale e coincide con la festa di S. Antonio Abate il protettore degli animali domestici ed invocato contro ogni pericolo di fuoco.



In questa occasione il gruppo Scout D'Europa Palo del Colle 1 - "IMPEESA" con la collaborazione dell'Associazione Cattolica Italiana Giovani Marmotte d'Impeesa, è lieto di invitare turisti e non, alla tradizionale festa delle fanove per trascorrere una serata intorno al falò, degustando deliziosi legumi e fragranti frittelle e sorseggiando un po' di vino in allegria.



Per maggiori informazioni, www.scoutpalofse.it