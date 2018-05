Palio di Legnano 2018: la città si tuffa nel Medioevo

Tra le novità di quest’anno, è prevista una mostra all'aperto di costumi, armi, gioielli e una ricostruzione teatrale delle Marionette con la rappresentazione “La Battaglia di Legnano”. Il ciclo di eventi si terrà nel centro cittadino e per la sfilata, che avviene dagli anni Trenta del secolo scorso, sono previsti 1200 personaggi in costume medievale e il Carroccio, scortato dalla Compagnia della Morte guidata dal leggendario Alberto da Giussano. La ricostruzione del costume d'epoca è la caratteristica principale del Palio di Legnano, grazie alla presenza in città di vere e proprie sartorie di contrada impegnate tutto l'anno in un serio lavoro di ricerca storica. Infine, la corsa ippica con purosangue montati a pelo dai fantini, per l’aggiudicazione del Palio, che assegnerà alla contrada vincitrice, una riproduzione della Croce donata dal vescovo Ariberto d’Intimiano ai milanesi.