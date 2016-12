7 maggio 2015 Palio di Ferrara, un tuffo nel Rinascimento Per tutto il mese di maggio giochi, cortei in costume e tornei in attesa della corsa più antica del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:46 - Sbandieratori, cortei storici, giochi rinascimentali per un vero e proprio tuffo in atmosfere degne dei secoli passati, nella magica scenografia di Ferrara. La città estense fa da palcoscenico fino al 31 maggio ai numerosi eventi che anticipano il Palio più antico del mondo. Le strade del centro si animano di vessilli colorati, figuranti in costume, mercatini di cose buone e giochi antichi, fino al culmine, quando le otto contrade fanno riviere una corsa che risale al 1259..

La festa si anima in tutti i fine settimana di maggio tra giochi rinascimentali, spettacoli, magie e prove di destrezza di ogni genere.

Sabato 9 e domenica 10 maggio l’appuntamento è con gli sbandieratori e con i musici delle contrade in lizza per il Palio, chiamati ad esibirsi in Piazza Municipale nelle mirabolanti e colorate acrobazie degli Antichi Giochi delle bandiere.



Nel weekend successivo, da venerdì 15 maggio il Giardino delle Duchesse ospita il mercato rinascimentale, che propone ai visitatori una ricchissima selezione di prodotti d’artigianato artistico e di leccornie di ogni genere. Sabato 16, inoltre, sono in calendario numerose esibizioni di teatro e magie che culminano nel Magnifico Corteo storico, animato da circa 1.500 figuranti abbigliati in costumi del ‘400 e del ‘500. Piazza Castello, inoltre, si trasforma nella magica scenografia degli “Spettacoli a Corte” con la sfida delle contrade alla presenza della Corte Ducale.



Il culmine della festa si raggiunge nell’ultimo fine settimana del mese, con le cerimonie che precedono il Palio e con le gare vere e proprie, in calendario per domenica 31 maggio. Si comincia giovedì 28 con la presentazione dei Campioni, mentre venerdì 29 ha luogo la prova dei cavalli. La sera di sabato 30 si svolgono le tradizionali cene propiziatorie nelle diverse contrade, con spettacoli, buon cibo e musica. Finalmente domenica 31 si svolge il grande Palio di Ferrara, in una gara senza quartiere per conquistare gli ambiti drappi. Nel pomeriggio si svolge il corteo storico che dal Castello Estense giunge fino a piazza Ariostea, campo di gara. Qui si svolgono la corsa delle putte, la gara dei putti, la corsa delle asine e quella dei cavalli.



Grazie ad alcune particolari promozioni, i visitatori possono partecipare alle cene della vigilia nelle contrade, visitare le stalle dei cavalli durante le prove in piazza Ariostea e incontrare i fantini. E’ anche possibile provare i costumi e prendere parte da protagonisti al corteo storico. Prezzi, pacchetti e promozioni sono online sul sito del consorzio Visit Ferrara www.visitferrara.eu.



Chi ai fasti rinascimentali preferisce atmosfere più contemporanee può anche visitare la bella mostra d’arte “La Rosa di fuoco - La Barcellona di Picasso e Gaudí”, dedicata alla città spagnola tra l’Ottocento e il Novecento e alla spiccata fioritura artistica che l’ha resa uno dei più illuminati centri d’arte d’Europa. La mostra è aperta a Palazzo dei Diamanti fino al 19 luglio 2015. (Informazioni www.palazzodiamanti.it.)