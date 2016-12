Palio della Botte: ad Avellino, tra storia e leggenda

Questa rievocazione rinascimentale è ormai uno degli appuntamenti più attesi della città. L'evento vede sfidarsi le sette contrade locali in una gara di forza e abilità che consiste nello spingere, con una spranga di ferro, una pesante botte di legno lungo Corso Umberto I. Il Palio della Botte, infatti, è una tradizione risalente alla seconda metà del 1500, quando tinai e bottai si sfidavano tra loro lungo la via delle Puglie. Sappiamo, inoltre, che tale gara fu realizzata per festeggiare l'arrivo dei Caracciolo ad Avellino, e per celebrare il ritrovamento dell'affresco della Madonna di Costantinopoli in contrada "Tuoppolo".



Tra sbandieratori e musici di Lanciano, la giornata di martedì 11 si apre con una giornata interamente dedicata a bambini e ragazzi: C'era una volta Giochi Antichi è la sfida di giochi all'aria aperta che arricchisce da circa tre anni il consueto appuntamento col corteo storico e la gara finale delle sette contrade. Nato dalla fantasia degli animatori è un'occasione di sano divertimento per i più piccoli che fanno un salto indietro nel tempo e si divertono come i bambini di una volta: insieme, all'aria aperta, con giochi interamente fatti a mano riutilizzando piccoli e grandi oggetti di uso quotidiano. Parola d'ordine “Libera le mani e la fantasia” per divertirsi tutti sfidandosi in gare di precisione a suon di tappi e lattine o nel lancio con la fionda artigianale; e ancora, tiro alla fune e corsa con i sacchi fino ai giochi d'acqua con la grande catapulta, anche questa costruita dagli ideatori dell'iniziativa.



Il Palio però non è solo una gara sportiva, è soprattutto un momento di solidarietà. Come un tempo il Conte di Pietà raccoglieva donazioni per fornire una dote alle fanciulle povere, così oggi l'organizzazione del Palio raccoglie una somma da destinare alla beneficenza.



Per maggiori informazioni, www.paliodellabotte.it