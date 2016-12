11 maggio 2015 Palazzi e natura: Franciacorta in Fiore 2015 La Lombardia celebra le nozze tra spettacolo della natura ed eleganza delle dimore storiche in un evento che ci rivela luoghi senza tempo Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Un tripudio di piante, fiori e colori nello splendido paesaggio franciacortino. Dal 15 al 17 maggio, Franciacorta in Fiore propone il meglio della floricoltura e del florovivaismo abbinato alla maestosità delle ville che per l’occasione si aprono al pubblico. Un evento imperdibile che si conferma anche quest’anno come uno dei momenti più attesi dagli amanti del verde.

Divulgare l’eccellenza in un appuntamento che unisce lo spettacolo della natura all’eleganza delle dimore storiche, scenario perfetto per ospitare le migliaia di visitatori che ogni anno si addentrano curiosi alla scoperta dei luoghi senza tempo del territorio della Franciacorta. È questo lo scopo della Rassegna botanica che, per la sua 17ma edizione vanta una nuova conquista: il patrocinio di EXPO 2015. L’Esposizione mondiale ha infatti riconosciuto gli scopi comuni di progettazione e realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione del sistema sociale e culturale del territorio.



Bornato, scrigno di bellezze in mezzo al verde - Ad aprire le loro porte, in occasione di Franciacorta in Fiore, saranno le dimore storiche di Bornato, frazione di Cazzago San Martino in provincia di Brescia: Cascina e Castello Orlando, l’Antica Volta di Ambrosini Battista, La Rocca, il prato ed il Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti e il Frutteto Dalola. Da quest’anno, inoltre, ad arricchire il prestigio dell’evento, si aggiungono i cortili di Cantina Biondelli e Cascina Ambrosini che si potranno così ammirare in tutta la loro bellezza. Un contesto fiabesco per una manifestazione che ha come fulcro la continua ricerca di novità nell’ambito della cultura del verde. Un viaggio educativo alla scoperta delle molteplici varietà di piante rare ed esemplari di fiori, grazie all’entusiasmante partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia e ai convegni, seminari e workshop tecnico-creativi che animano i 3 giorni dell’evento. Allestimenti curati ed attenzione al dettaglio sono i princìpi chiave che ogni anno vengono abbinati alla ricerca di nuovi spunti e nuove collaborazioni mirati a far risaltare questa terra e i suoi tesori.



Il Festival dei giardini di Franciacorta - Anche quest’anno non mancherà il concorso di progettazione e realizzazione di giardini temporanei, quest’anno intitolato Sogno o son desto? Qui, i professionisti del settore possono dare libero sfogo alla fantasia, mettendo in campo le loro abilità per dare vita ad innovativi approcci col mondo del verde. Un rendez-vous ormai atteso con entusiasmo dagli appassionati del settore e non, che si addentrano in spazi verdi nuovi e particolari, spesso custodi di veri e propri angoli da sogno.



Per informazioni: www.franciacortainfiore.it



