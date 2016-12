Ostra Vetere in festa con la Sagra dell'oca

Location dell'evento è il parco archeologico “Le Muracce” sulla riva sinistra del fiume Misa, dove un tempo sorgeva l'antica città romana di Ostra. Qui, dove i reperti romani sono circondati da un prato naturale interrotto a tratti da filari di gelsi secolari, le mostre di vecchie fotografie accompagnate da strumenti di lavoro agricolo riportano alla luce frammenti della vita quotidiana dei nostri antenati. Gli stand gastronomici, invece, permettono di riassaporare i sapori di un tempo.



Il piatto principe è ovviamente l'oca, perché dopo le fatiche della trebbiatura non poteva mancare il momento conviviale della cena sull'aia: ecco quindi le tagliatelle al sugo d'oca, una delle più rinomate specialità marchigiane, l'oca al forno con le patate, da gustare insieme ad altre prelibatezze come la crescia al forno con rosmarino e cipolla. Il tutto viene innaffiato dall'immancabile vino Verdicchio.



Piatti tipici, folklore, tradizioni e molto altro: le serate vengono incontro ai gusti di tutti. Si parte venerdì 31 luglio con la “Festa della Birra”, con degustazioni a tema, la gara di dama vivente e il concerto dei Rocktoberfest; il 1 agosto è la volta di “Musica e Risate” con la comicità del duo Lando & Dino e la musica dell'orchestra spettacolo I Carramba; domenica 2 agosto ecco la “Feste in famiglia”, un'area interamente riservata ai bambini con gonfiabili, spettacoli circensi e burattini, mentre i più grandi possono ballare con l'orchestra La Nuova Età; e per concludere, il giorno successivo, la serata Liscio e l'orchestra Joselito.



Immersa fra le dolci colline marchigiane e a due passi dal mare Adriatico, Ostra Vetere è una meta ideale per chi vuole trascorrere un fine settimana all'insegna del relax. Dalla chiesa di Santa Lucia a Palazzo Marulli, dal Chiostro di San Francesco fino all'Antiquarium del Museo-Pinacoteca, il paese conserva ancora intatte molte tracce del suo passato. Spettacolare è la cerchia muraria che la cinge, sulla quale si aprono tre antiche porte di ingresso, con i suoi caratteristici "androni", dei porticati addossati alle mura del versante che si affaccia sulla valle del Misa.

Per andare alla scoperta delle Marche, ecco un video tratto da "Luoghi di Magnifica Italia".