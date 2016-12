OlisFestival: le tecniche amiche di corpo e mente

Sabato 6 e domenica 7 febbraio il Superstudio Più di Via Tortona 27 a Milano ospita la quarta edizione di OlisFestival , un meeting rigenerante che ha lo scopo di insegnare, con la guida di esperti qualificati delle diverse discipline olistiche e bio-naturali, come vivere al meglio in un mondo difficile e in continuo mutamento. Il festival si propone anche come occasione di incontro tra persone che scelgono di essere protagoniste della propria vita e del proprio benessere , che desiderano raggiungere la consapevolezza del proprio corpo e del suo star bene, come curare i disturbi quotidiani comprendendone le ragioni.

Nato nel 2013 dall'esperienza di YogaFestival, OLISfestival intende promuovere tutte quelle discipline che considerano l'individuo come una cosa sola (olis, dal greco holos – totale, intero), mettendo al centro dell'attenzione il modo di vivere e di percepire se stessi delle persone, dal contesto familiare all'ambiente di lavoro, dallo stile di vita al regime alimentare, alla qualità delle relazioni. Perché stare in buona salute significa saper vivere in armonia con se stessi e con l'ambiente che ci circonda, come in un unico organismo.



Tema e filo conduttore della quarta edizione è la consapevolezza globale: il Corpo, la Mente, lo Spirito. L'obiettivo è quello di sostenere la visione della medicina integrata, centrata sulla persona, creando un ponte fra le grandi tradizioni del passato e le più recenti ricerche scientifiche, favorendo l'incontro fra medicina ufficiale e antichi rimedi tradizionali (etnomedicine). Due i focus in programma, dedicati rispettivamente all'Etnomedicina (sabato 6 febbraio) e alla Nutrizione (domenica 7 febbraio), con tavole rotonde, incontri e workshop sul tema.



Tra le discipline protagoniste di questa edizione lo shiatsu, la riflessologia plantare, la biodanza, la naturopatia, l'ayurveda, le terapie essene, I fiori di Bach, l'aromaterapia, il counseling, la meditazione ed ovviamente lo yoga. Ad OLISfestival, come in tutte le iniziative targate Eventi Etici, sarà presente uno spazio bimbi appositamente dedicato ai più piccoli: perché i bambini di oggi sono gli adulti di domani.



Aperto a tutti, OLISfestival richiama anche quest'anno personaggi ed esperti di grande rilievo: ricordiamo Marie Noelle Urech - Direttrice del programma anticancro del Centro “Terapie CorpoMente VIRIDITAS”, specializzata nel metodo Oscar Carl Simonton, oncologo e psicologo statunitense, pioniere della psiconcologia; l'esperta di nutrizione Dott.ssa Chiara Vassalli (allieva del Prof. Franco Berrino, storico protagonista di OlisFestival); la Dott.ssa Rossana Beccarelli, medico, filosofa e antropologa – Direttore sanitario del più antico ospedale oncologico di Torino; la Dott.ssa Tania Re - psicologa ed antropologa esperta di etnomedicine; il Prof. Franco Cracolici, medico chirurgo, fondatore e membro della Commissione Scientifica dell'Ospedale di Pitigliano (prima esperienza di integrazione tra medicina classica e omeopatia, fitoterapia, agopuntura); Mauro Scardovelli, giurista e musicoterapeuta, fondatore della scuola di crescita personale Aleph Umanistica Biodinamica e molti antri ancora.



Orari: sabato dalle 10 alle 20, domenica dale 10 alle 19

Ingresso € 10 per la singola giornata | due giornate € 18

Ingresso libero per bambini fino a 12 anni, anziani over 70, disabili, riduzioni per studenti con tesserino.

Ulteriori informazioni si possono consultare sul sito: www.olisfestival.it