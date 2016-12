Novoli: la Fòcara illumina il Salento

14:23 - Novoli, in provincia di Lecce, ogni anno illumina il caldo territorio salentino con la Fòcara, una pira votiva in onore di Sant'Antonio Abate, patrono della città. La tradizione si ripete il 16 gennaio in occasione della festa dedicata al Santo e prevede l'accensione di un falò di 25 metri di altezza e 20 metri di diametro.

Costruita con migliaia di fascine di tralci di vite secchi provenienti dai feudi del Parco del Negroamaro posate con tecniche tramandate di padre in figlio, la Fòcara 2015 è un appuntamento ricco di tradizioni, danze folkloristiche e buon gusto.



La festa del fuoco è diventata ormai da anni occasione di incontro tra culture e religioni diverse che si riuniscono idealmente intorno al “fuoco buono di Puglia, messaggero di pace nel mondo”, diventato un simbolo universale di pace e di solidarietà nell’area mediterranea. Tra terra e cielo, l’edizione 2015 è resa unica dall’istallazione di Jannis Kounellis, pittore e scultore greco esponente della cosiddetta arte povera che vede nel fuoco della Fòcara una forza drammatica e una propagazione epica strepitosa.



Tra gli appuntamenti collaterali anche tante sorprese tra arte, musica ed enogastronomia. Grande attesa per il FòcaraFestival a cura di Loris Romano che si preannuncia ricco di collaborazioni, sperimentazioni e diffusioni sonore che lo rendono unico nel panorama internazionale. La tre giorni musicale (dal 16 al 18 gennaio) assolutamente gratuita, prevede ospiti internazionali quali Emir Kusturica & the no smoking orchestra, il cantante franco/algerino Rachid Taha pioniere e re indiscusso della scena rock francese multiculturale e gli IMS (instituto mexicano del sonido) gruppo che arriva dal Messico portando un mix di folk popolare messicano, musica elettronica e hip hop.



Sempre alla scoperta delle musiche del mondo, il FòcaraFestival presenta Lee “Scratch Perry” produttore, musicista e cantante, una delle figure più importanti della musica giamaicana e mondiale dell'ultimo mezzo secolo. La voglia di sperimentazione porterà poi a “LU BALLUBALETI” di Mascarimirì e Nux Vomica, in un concerto con ritmi da ballo del sud d’Italia e Francia, dove il groove della pizzica salentina si fonde con la farandola nizzarda per poi arrivare a Ninos do Brasil, dediti a un'ardita commistione di batucada e noise, samba ed elettronica.



E intorno alla Fòcara, tra musica e danze, l’area live sarà tutta da gustare con i prodotti tipici locali del Salone di enogastronomia “Cupagri”, sostenuto dal Gal Valle della Cupa, con il laboratorio “Penne al dente”, a cura di Coldiretti Lecce, con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, che vede ai fornelli i professionisti della comunicazione, assistiti da qualificati chef salentini, misurarsi con creative ricette inedite preparate con i prodotti a km 0 della Valle della Cupa.



"La Fòcara di Novoli - ha dichiarato Silvia Godelli, assessore al Mediterraneo della Regione Puglia - è un appuntamento culturale che racconta le tradizioni popolari pugliesi nel mondo. Ogni anno ci sorprende per partecipazione e per l'interpretazione che grandi maestri dell'arte contemporanea danno di questa meravigliosa tradizione popolare".



Per maggiori informazioni, colnsulta il sito www.fondazionefocara.com

