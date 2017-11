Novembre: le sagre con i buoni sapori

ACQUI & SAPORI - Aqui Terme (Alessandria) Il gusto è quello tipico del territorio, con l'esposizione di tartufi e vini, cucina piemontese e tipicità enogastronomiche del territorio. A tutto questo si aggiungono intrattenimenti musicali per grandi e bambini, show cooking e laboratori del gusto. Ci si incontra nel quartiere fieristico della città sabato 25 e domenica 26 novembre per una bella mostra mercato enogastronomica con oltre 100 espositori. INFO: turismoacquiterme.it



FESTIVAL DELLA DOLCEZZA - Pontelongo (Padova) - Da domenica 26 novembre a venerdì 8 dicembre la cittadina veneta ospita tre distinte manifestazioni, tutte di buon sapore: la Festa della Dolcezza si svolge domenica 26 novembre dalle 10.00 alle 18.00 con iniziative ludiche e culturali riconducibili al tema dolciario; tra queste sarà possibile visitare il locale zuccherificio a bordo di un simpatico TreninoLillipuziano. Giovedì 30 novembre è la volta dell'Antica fiera di Sant'Andrea, con il raduno degli animali da cortile e la mostra mercato di prodotti tipici. Infine la Rassegna delle Associazioni di Volontariato in calendario per venerdì 8 dicembre, quando le associazione esporranno prodotti e attività, in concomitanza con il mercatino ambulante nelle strade del centro storico. INFO: www.prolocopontelongo.it



SAPORI D'AUTUNNO - Lavagna di Comazzo (Lodi) - Il borgo di Lavagna, frazione del comune di Comazzo dedica due fine settimana alla polenta, da gustare insieme a tanti buoni sapori di stagione. Fino a domenica 26 novembre l'oratorio di in Piazza S. Bassiano è il luogo in cui gustare, all’interno di una tensostruttura riscaldata, tanti buoni piatti autunnali, come la cassoeula con polenta, lo stinco al forno con patate, la trippa, polenta e zola, torta paesana. L’atmosfera è allietata da spettacoli di intrattenimento a partire dalle ore 21.30 tutte le sere. Info: sagralapulentada.webnode.it .



FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA - Sogliano al Rubicone (Forlì, Cesena) - ci sono addirittura tre fine settimana, da domenica 19 a domenica 3 dicembre, per scoprire i buoni sapori e le tradizioni di questo borgo amato anche da Giovanni Pascoli. Protagonista della festa è il formaggio di fossa, il cui nome deriva dagli ambienti sotteranei, scavati nel tufo, in cui avviene la stagionatura. Durante la sagra ci sono le esposizioni dei prodotti delle aziende agricole locali e tanti momenti di intrattenimento, per adulti e bambini, visite guidate al borgo e molto altro. INFO: www.prolocosogliano.it .



BACCANALE - Imola – Fine settimana conclusivo per l'evento a tutta bontà in cui abbandonarsi ai piaceri della tavola tra i prodotti d'eccellenza emiliani. Fino a domenica 26 novembre, appuntamento con le gioie del palato e con animazioni, spettacoli ed eventi in compagnia di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, ed eventi per i bambini. www.baccanaleimola.it .



SAGRA DEL CINGHIALE - Suvereto (Livorno) - La carne saporita del cinghiale allieta l'atmosfera del borgo livornese in un'ambientazione tipicamente medievale. Da domenica 26 novembre a domenica 10 dicembre, la gastronomia e i prodotti tipici del territorio sono protagonisti di una manifestazione giunta alla sua edizione numero 50. I vicoli, le piazzette e i chiostri del centro storico fanno da scenario a spettacoli di strada, rievocazioni storiche, mostre e musica per celebrare le tradizioni contadine e l'amore per le cose buone. www.suvereto.net.



AGROALIMENTA - Lanciano (Chieti) - chi apprezza il mangiar bene può recarsi nella cittadina abruzzese per scoprire pasta, olio, vino, pane, miele, birra e formaggi, ciascuno protagonista di una area espositiva in cui scoprire le eccellenze dei prodotti e le sue caratteristiche nutrizionali. Il Teatro del Gusto ospita show-cooking tenuti dagli Istituti Alberghieri in collaborazione con Slow Food Lanciano. Appuntamento da venerdì 24 a domenica 26 novembre presso i padiglioni della Fiera. www.lancianofiera.it.



EXPO FOOD AND WINE - Catania - L'enogastronomia di Sicilia è in grande spolvero in questo salone dell'agroalimentare, che celebra il cibo più genuino e gustoso prodotto in Italia. Appuntamento da venerdì 24 a domenica 26 novembre in una manifestazione che si propone come vero e proprio luogo di incontro tra imprese e consumatori. Sono in programma degustazioni, aperitivi, seminari e cooking show Appuntamento al centro fieristico di Catania. www.expofoodandwine.com .